視訊會議商圓展(3669)，旗下最新自動追蹤攝影機AVer TR313，獲得美國Commercial Integrator（以下簡稱為CI）雜誌評選為「PTZ攝影機類」BEST Award的殊榮。旗下兩款視訊會議攝影機亦獲得微軟(MSFT-US)Teams 認證。但受到市場觀望氣氛及短線投資人出場，早盤圓展盤中一度失守6字頭，盤中最低價為58.5元，創1年以來新低。

圓展第二季受惠疫後混合辦公需求，帶動旗下視訊會議產品需求暢旺，單季盈餘達1.95億元，年增181.47%，創下歷年同期新高，EPS達2.11元；累計上半年營收20.21億元，年增82%，毛利率53.43%，營益率 23.54%，稅後盈餘3.99億元，EPS為4.3元。公司看好未來混合工作、混合教學型態，將支撐終端需求。公司也計畫擴大 ODM/OEM服務比重，預期將營運貢獻從目前的10%提升至20-30%。

圓展本月宣布旗下CAM130 4K雲端視訊會議攝影機、CAM520 Pro2企業級雲端視訊會議攝影機獲得微軟 Teams 認證，各自鎖定小型、中大型會議室，預期完成認證後，將有助下半年銷售動能提升。同時，自動追蹤攝影機AVer TR313也獲獎，TR313是一款功能強大的AI自動追蹤攝影機，適合應用在包含教育、政府機關、醫療、宗教活動、體育與電競比賽和公司培訓等各種場合的錄影或直播；擁有12倍光學變焦鏡頭及4K畫質，能輕鬆放大每個細節，輸出細膩且高品質的影像；搭載領先業界的「AI人形辨識技術」，即使主講人配戴口罩，也能藉由先進的演算法自動偵測並精確追蹤主講人；此外，TR313具備多樣化的輸出，且高度相容於各大影音平台，能讓影音串流全世界。