佳能(2374)受惠於業外挹注，第2季稅後盈餘7.9億元，累計上半年每股盈餘為2.37元，由於遞延訂單開始正常出貨，佳能7月合併營收為2.97億元，為去年11月以後新高，佳能預期，下半年會比上半年好，今天盤中股價逆勢走高。

過去為全球數位相機組裝大廠，近年因數位相機市場萎縮，且轉型成果尚未顯現，年營收從2010年高峰約518億元一路下滑至2020年合併營收34.42億元，今年上半年亦受缺料問題干擾，不過隨著旺季來臨，以及缺料逐漸紓解，佳能營運可望回穩。

在新產品部分，佳能挾光機電整合及核心影像處理等技術，開發360度相機等新產品，受益於遠距上班(WFH)漸成趨勢，360度視訊會議、視訊相機等應運而生，去年相關產品營收佔比已逾30%，今年佔比有望邁向40%。

佳能日前處分南港不動產，總交易金額17.1億元，處分利益10.6億元，貢獻每股盈餘約3.76元，由於處分利益於第2季認列，佳能第2季稅後餘達7.9億元，單季每股盈餘為2.8元；累計上半年稅後盈餘為6.7億元，每股盈餘為2.37元。

佳能7月合併營收為2.97億元，年成長1.81%，累計前7月合併營收為16.13億元，年減9.74%；佳能表示，隨著缺料紓解，出貨逐漸恢復正常，下半年營運可望比上半年好。