男歌手謝和弦與辣妻Keanna Taiyh(KT)去年結束4年婚姻，離婚後，KT積極發展個人事業，接代言、拍廣告外，也發行單曲，還開創個人品牌，她也努力經營社群，擁有一大票死忠粉絲，而過去曾透露罹患恐慌症的KT，昨在IG貼出尋人啟事，緣由竟是自己在台北車站天橋上遇到變態男子，衝過來將她窒息式禁錮緊抱，她完全嚇瘋，又完全無法掙脫，所幸有一名男子英雄般地救下她，因此上網尋這名恩公，想致上謝意。

KT在日前遇到超級變態，當街衝向她的態勢宛若屍變，而被襲擊地當時，她剛拍完廣告，手上拿了4袋拍攝裝備，處於生病又極度疲憊的狀態，完全無力掙扎，只能喊救命，結果真有一位男子如超級英雄般現身，一把將變態從KT身上拉開，「超過180的身高與那句強而有力的「哩衝蝦！」讓對方直接龜縮到角落」，同時護在KT面前回頭跟她說：「別怕，我在！妳先走」。

KT表示，當下她嚇到恐慌症發作，一句謝謝都沒法好好說，就慌忙逃離，中途轉頭發現，高壯男在確定她安全脫身後，走下了天橋，「我才發現！！他是聽到我的求救聲，「特地衝上來救我的」，特地來相救的英雄行為，讓KT感動飆淚。

事後，KY對於自己當下沒能好好道謝感到耿耿於懷，因此決定po文，「希望你能看到我的『尋找恩公啟示』，或有人知道身邊一位身高超過180cm、戴着眼鏡的朋友，在7月31號晚間(做了)值得表揚的義勇行為」，希望能聯絡她，KT笑稱，心目中的第一帥還是金城武，但「在我心裡你是全台灣第二帥的人」，希望好好謝謝對方，送上禮物，讓他可以送給喜歡的女孩或是家人，「順便告訴她，你當天有多帥氣！」。