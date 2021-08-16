新北市長侯友宜今（16日）上午9時許，前往安坑輕軌工區視察。（新聞局提供）

新北市長侯友宜今（16日）上午9時許，前往安坑輕軌工區視察。（新聞局提供）

新北市長侯友宜今（16日）上午9時許，前往安坑輕軌工區視察，安坑輕軌首輛列車預計9月底進駐機廠，並於明年初安排列車上線動態測試，侯表示，一定要順利在2022年底完工通車，儘管受到原物料以及人工短缺影響，但是絕對不放棄。

安坑輕軌路線全長7.5公里，今年5月平面段軌道鋪設完成，7月達成全線高架橋梁合龍里程碑後，接續進行高架軌道鋪設作業及高架車站施工，預計安坑輕軌首輛列車9月底進駐機廠，並於明年初安排列車上線動態測試。

侯友宜表示，這段時間因為受到疫情的影響，拚軌道建設絕對不能停歇，安坑輕軌已完成81％，包括平面軌道的完成以及高架段的合體接龍，都整個都已經完畢，那下來最重要的就是十四張站的列車調度特殊軌道，菱形道岔要順利完工。

侯說，每一個步驟、每一個程序絕對不能受到疫情的影響，一定要順利在2022年底能夠完工而通車，所以今天特別來看安坑輕軌所有的工作進度，大家非常很辛苦，在原物料以及人工短缺底下，受到疫情的衝擊，但是絕對不放棄；一定希望能夠在2022年底真的把它完工。

新北捷運局說明，安坑輕軌位於新店安坑地區，路線全長約7.5公里，沿途設置4座平面車站、5座高架車站，高架段路線長度約4公里，跨越國道3號、五重溪、中安大橋引道，並以全長502公尺的安心橋，跨越新北環快道路以及新店溪，連接兩側的新和國小站以及十四張站，並可轉乘環狀線。