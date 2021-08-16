台灣高端疫苗16日上午10時開放預約登記施打，台南市議長郭信良、議員陳怡珍、周麗津與蔡旺詮一早拿起手機預約，起初遇上當機屢屢失敗，半小時後預約成功，開心搶當「高端仔」。

中央流行疫情指揮中心表示，16日上午10時至18日中午12時可針對高端疫苗預約施打，符合36歲以上民眾與20歲以上限第9類民眾皆可預約。卡神楊蕙如日前才表態拒當「高端仔」，南台灣卻有不少民眾一早就拿著手機搶登記，選擇支持國產疫苗。

郭信良日前已預約疫苗種類選擇高端，表明將手臂獻給國產疫苗，這次與陳怡珍、周麗津、蔡旺詮等議員一起相約，在議會等待10時一到，直接用手機預約施打日期與地點。

一開始遇上當機，預約登記並不順利，努力半小時才登記成功，郭信良表示，「原來有這麼多人搶登記，才會當機」。

陳怡珍表示，操作前擔心會當機無法登入，沒想到果然發生，表示很多人踴躍預約接種國產疫苗，幸好最後成功預登記。

郭信良16日完成預約登記高端疫苗，23日施打，他期待與民眾一起施打，用行動證明力挺國產疫苗。他語氣堅定連續大呼「我們就是要打高端疫苗」。