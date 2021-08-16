新北市海山警分局某女警身心狀態不佳，狀況連連屢遭投訴，目前就醫服藥中，單位長官限制其配槍、開單，但女警仍擅自開單，遭分局懲處。女警不滿，日前PO網抱怨。海山分局表示，該名女警分局已轉介進行諮商，並持續關懷輔導。

據了解，該名女警調任海山警分局前，即以腰部受傷檢附醫師證明准予免配槍，調派海山分局後，在開立交通違規告發單時常引用法條不當，又常與民眾口角，分局屢接獲投訴，對女警訪查了解，該名女警自承就醫服藥。分局認為該員暫不適任外勤工作，遂調整該員勤務，減少外勤時段，限制她配槍、開單。

上月28日，該女警趁擔服巡邏勤務時，私自取走電子告發設備，對騎車使用手機民眾開單，事後派出所長發現，依警察人員獎懲標準處分該員申誡2次。

該名女警不滿，臉書PO文「為什麼我上班依規定告發，還要被懲處？」引起網友討論。

海山分局表示，經了解該名女警因身心狀況問題，不適合執行交通違規取締告發工作，已由本分局「禁止領用」電子告發設備；但該名女警仍於7月28日上午8至10時擔服巡邏勤務，擅自領用電子告發設備，故以不聽從行政命令，依規定議處，且持續輔導。