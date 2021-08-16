主播張雅琴以嗆辣播報風格聞名，常一針見血評論時事，受到不少粉絲喜愛，近日她久違在解封後去游泳，分享泳池重新開放後的初體驗，並曬出素顏照，引起網友熱議。

泳池重新開放，讓張雅琴相當開心，直呼「游池開放初體驗，久違了！很棒」，她也透露雖然現在還沒開放沐浴洗澡，但可以自己帶吹風機整理頭髮，「很特別的是洗手台的水有，但是浴室的水沒有～切割得非常清楚。」

而這也是她第一次穿泳裝戴口罩，「因為下水之前或者是上來之後就要戴上口罩」。而照片中她脂粉未施，和在節目上濃妝的模樣差很大，也讓網友乍看下沒認出，「這眉毛讓我判若兩人…一時認不出來。」

不過雖然素顏的張雅琴眉毛較為稀疏，但擁有深邃雙眼皮和白皙皮膚的她，即使戴著口罩，仍讓網友超驚豔「素顏好美唷，另外一種味道」、「另一種清新之美、氣質不變」。

指揮中心日前宣布有條件開放游泳池，除了需落實實聯制、總量管制，場館內全程戴口罩，淋浴間、三溫暖、戲水池等暫不開放，而台北市長柯文哲也跟進開放，但規定只有下水時不用戴口罩，其餘時間應全程戴口罩，而在泳池中未戴口罩時，也要和別人保持至少2公尺社交距離，避免與人交談。