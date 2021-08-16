鯨豚死亡原因不明，已冰存等待進一步檢驗釐清。（金門岸巡隊提供）

金門海灘昨天又發現1隻死亡鯨豚，縣野生動物救援暨保育協會專家鑑定是 「中華白海豚」幼體，死亡原因不明，已冰存等待進一步檢驗釐清。

金門岸巡隊第2機動巡邏站於昨天下午17時，在金城鎮西南方銅牆山岸際執行巡邏作業，發現1隻死亡鯨豚，隨即通報金門縣水產試驗所、野生動物救援暨保育協會、中華鯨豚協會及海保署金門海洋保育工作站派員協助處理。

海洋悲歌再起 金門海灘又發現死亡鯨豚(金門岸巡隊提供)

海洋悲歌再起 金門海灘又發現死亡鯨豚(金門岸巡隊提供)

動保協會王鈺明醫師檢視後，確認為中華白海豚，長113公分、寬35公分，研判為海豚幼體，死亡原因無法確認，並將鯨豚屍體帶往金門區漁會冰存，待後續採樣檢驗。

去年，金門群島海域保育類鯨豚死亡通報個案近20起，曾經單日就有2隻，今年也已有數起紀錄，海洋悲歌頻傳，讓保育團體扼腕不已，憂心到底大海發現甚麼事？導致保育類海洋生物接連死亡的憾事。

金門岸巡呼籲民眾一起來關心海洋生態，若遇有海洋保育相關案件，立即撥打118免費報案專線，協力為保護環境盡一分心力。