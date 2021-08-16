光華數位新天地13周年慶正式起跑！今年因新冠疫情影響，光華周年慶活動從8/14(六)-9/12(日)止，首度採線上線下同時舉辦的形式，一起出擊，避疫情宅在家動動手指，各大3C廠牌祭出光華網路商城獨有的爆款破盤價；周年慶活動期間來全館消費(包含光華網路商城)滿千可上網登錄，就有機會抽到售價超過四萬的Acer 14吋輕量強效筆電！

買3C來光華就對了！光華歡慶13周年，為回饋消費者，廣邀各大3C廠牌包括：Acer、ASUS、AMD、AORUS、LG、Microsoft等大廠共襄盛舉，推出宅經濟好康購，只在光華網路商城才有爆款品限時搶購，周年慶活動的假日8/14(六)-8/15(日)與8/21(六)-8/22(日)共四天，各品牌超級爆款品下殺超低價的優惠，宅在家即可到網路商城手刀立馬下單。

光華數位新天地13周年慶活動亮點滿滿。（台北市市場處提供／黃慧雯台北傳真）

作伙來採購，抽筆電享好康，8/14(六)-9/12(日)光華周年慶期間，來光華全館消費(包含光華網路商城)單張發票滿1000元，上網登錄發票即可參加抽獎，每日最多可登入13張發票，於9/13(一)抽出幸運得主，有電競椅、廣視角螢幕、電競滑鼠、電競耳機等豐富獎品，最大獎Acer SFX14-41G-R2CE 14吋輕量強效筆電，價值42900元等你帶回家!

周年慶活動期間，來全館使用悠遊付消費，單日累積滿10000元，悠遊付回饋500元光華電子購物金一張，限量500份，送完為止；另搭配開學季光華挺你，推出悠遊支付加碼抽活動，歡迎學生來光華全館使用悠遊付消費滿1000元，至光華1F服務台可憑交易明細並出示學生證，即可參加轉盤一次，最大獎10000元光華電子購物金，抽完為止。光華13周年慶開跑，做好防疫措施保護自己，廣邀大家線上線下拚經濟！