高雄市彌陀海堤延續工程將在9月動工，緊鄰海岸光廊的工程完工後，將讓彌陀增加帶狀景點，圖為疫情前民眾到海邊遊憩情形。（邱志偉服務處提供／林瑞益高雄傳真）

民進黨立委邱志偉爭取漁業署前瞻基礎建設經費，美化彌陀海堤及闢建海岸光廊，完工後已經是彌陀區的新興景點。後續邱志偉持續爭取經費，海堤環境美化工程將由水利署六河局挹注2860萬元經費，工程將往南延，續預定9月開工。

彌陀海堤以往因為附近養殖魚塭取水管線凌亂，海岸線成為治安死角，也少有民眾前往。在漁會陳情後，邱志偉、彌陀區漁會、六河局及高雄市政府海洋局等單位前往現場會勘，並由漁業署、水保局台南分局補助經費，由海洋局進行海岸環境及水環境改造工程，打造出平整的海堤及適合遊憩的海岸光廊。

海岸光廊位於彌陀漁港區中，陸上的公園有遊憩設施，海中的步道可以走入海中，一旁有沙灘可以戲沙，大人、小孩都能親近，也是觀察潮間帶生物的絕佳地點，工程完工後很快就成為熱門景點，去年也獲得海岸類金蘋果獎的肯定，是全國唯一獲獎的海岸類工程。

海洋局指出，前期工程完成前段海堤美化工程，後期工程還有200公尺的海堤需整建，預計將進行堤防美化及收納取海水管線，另外，原本海堤外的消波塊離岸堤強度不足，此次工程將進行補強，總工程經費2860萬元，由水利署第六河川局補助經費，工程預計9月啟動，明年6月完工。

彌陀區漁會總幹事林子清說，在第一期工程完工後，確實吸引了許多遊客到場，整個彌陀海邊熱鬧起來，日前疫情微解封後，不少遊客出遊，感覺假日觀光人潮有復甦的趨勢；在未來施工後，會拉起封鎖線，保障民眾安全。