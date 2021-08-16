行政院長蘇貞昌今天與民進黨立委協商，拍板「振興券直接領」。之前力主直接領的正國會立委陳亭妃表示「謝謝蘇院長，這麼快速裁示」。身為執政黨的民意代表，我們和行政團隊站在一起，也把基層的聲音傳遞給行政院，協助政府更貼近民意。

陳亭妃指出，針對振興券已有多項共識。謝謝蘇貞昌院長，這麼快速裁示，將「振興券直接領」拍板定案。

她說，在振興券相關配套尚未定案時，大家共同激盪，就是民主最可貴之處。因為接收到基層的反應，我在3週前的7月26日，就立即提出「因為今年與去年疫情狀態不同，要讓民眾拿錢出來兌換振興券的方式，今年不可行」、「不要再用1000塊去兌換」。

7月27日，她再次在媒體訪問中呼籲，「不要再像去年一樣，讓民眾必須拿現金來兌換振興券」。7月30日，我和幾位委員，也正式提出「振興券要升級，以不拿現金換振興券為目標發放」的聯合聲明，希望以最簡單方便的方式直接領券，讓民眾不會增加經濟負擔。

8月12日正國會立委再次提出聯合聲明及六大建議供給行政院參考，包括盼能有讓夜市攤商、小店家更方便運用的小面額券；延續藝FUN券、農遊券、動滋券、安心旅遊補助方案等，讓各種振興機制在不同產業間交互加乘等。

對外界質疑黨內為振興券鬧內鬨，她說，身為執政黨的民意代表，我們和行政團隊站在一起，也把基層的聲音傳遞給行政院，協助政府更貼近民意。

她也再次向每一位曾經向她反映意見的民眾好朋友表達感謝，讓我們能以快速彙整大家的意見及看法，也對行政院回應民意的效率表達敬意。「謝謝大家一起爲防疫所做的努力，期待台灣能夠盡快進入振興階段，我們一起加入振興經濟的行列！」