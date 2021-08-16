辛辛那提網球賽台北時間今天深夜就點燃會內賽戰火，寶島一姐謝淑薇今天凌晨在女單會外賽打出精彩一戰，6比0、6比4解決美國選手戴維絲(Lauren Davis)，生涯第4度收下辛辛那提站女單會內賽門票，第一輪要挑戰今年法網女單8強、美國17歲小將戈芙(Coco Gauff)。

辛辛那提女單會外賽第2戰，謝淑薇開賽就氣勢如虹，連拿6局賞了對手一個「貝果」，第2盤雖錯失破發先機並兩度被戴維絲攻破發球局，不過謝淑薇發揮韌性連搶5局逆轉，直落二獲勝並搶下會內賽資格，是個人繼2008年之後，再一次於會外賽連過兩關自力晉級會內。

謝淑薇這次仍舊單、雙打雙線作戰，雙打繼續和比利時梅騰絲(Elise Mertens)合作，兩人是辛辛那提賽事女雙頭號種子、首輪32強戰輪空，希望延續今年溫布頓錦標賽封后的手氣，追加更多冠軍。

除了謝淑薇，今年東京奧運國手詹詠然／詹皓晴也有參加女雙，姊妹倆是大會第7種子，預計台北時間今晚11點迎戰澳洲裴瑞茲(Ellen Perez)／捷克佩絲克(Kveta Peschke)，是雙方首次交手。