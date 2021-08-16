智邦(2345)第二季因疫情與原物料影響，影響上半年獲利年減5%、每股賺3.74元，也衝擊智邦連續吞下2根跌停，第三季儘管缺料陰影難消，但毛利率可望在400G產品增加出貨下，出現回溫，法人也看好，智邦2022年將有多樣動能支撐營收獲利成長。

智邦6月竹南廠外籍員工確診，智邦隨即啟動工廠消毒、員工篩檢及分流，除對產能造成影響，也導致6月產能較公司原生產計畫減少約10%、營收減少約5%，以及防疫費用支出額外增加約1,200萬。智邦在第二季原物料緊張持續影響之下，毛利率僅為17.5%，每股盈餘1.72元，低於市場預期。

展望第三季，儘管原物料緊缺仍有影響，但智邦毛利率可望開始回升，6月缺少的營收雖將在第三季開始補回，但基於仍有部分缺料狀況，法人預估，缺少的營收將拉長回補時間，因此，微幅下調第三季營收至155億元，但預期毛利率將隨400GbE產品增長動能及成本轉嫁因素而逐漸回升，因此調整毛利率至19.5%，每股盈餘落在2.51元。

就長線來看，法人依舊看好智邦2022年將有多樣動能支撐營收獲利成長，包括400GbE產品將進一步增量；隨歐美逐漸解封，企業客戶需求將回升；隨伺服器平台升級與400GbE交換器增量，將有助於加速未來SmartNIC升級至400GbE規格；電信商採白牌交換器配合5G建置意願提高。