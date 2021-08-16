受到疫情自5月中旬明顯加劇、全台陸續升級三級警戒的衝擊所影響，房市呈現急凍，今（16）日最新公布的台北市政府地政局資訊顯示，5月的房市交易量呈現大跳水！比起前月，重挫逾27.41％。

房地產業者最早在去年底即預測，2021年房市，最令人擔心的兩隻黑天鵝，一隻是政府持續打房，另一隻就是疫情一旦復發將使得房市首當其衝。進入今年5月，全台陸續爆發確診案例，甚至快速蔓延至全台各地，三級警戒狀態猶如半鎖國；今天最新出爐的台北市政府地政局資訊顯示，5月台北市房市明顯重影響，成交量明顯萎縮27％，但住宅價格指數，還是呈現逆勢攀升走勢，上漲0.44％。

地政局指出，根據最近一期110年5月的實價登錄資訊，單月交易件數890件，較4月減幅27.41％；交易總額為226.47億元，較4月減幅21.66％；住宅價格指數107.67，較4月微升0.44％。

地政局分析，110年5月實價登錄量價受疫情影響，全市交易量共890件，較4月1226件減少336件，減幅27.41％；交易總額為226.47億元，較4月289.09億元減少62.62億元，減幅21.66％。

在台北市12行政區當中，5月交易量都同步減少。

其中減幅前3名，分別為大安區、北投區及大同區，較4月分別減少47.30％、30.95％及30％。

各行政區交易總額，依序由內湖區（32.14億元）、中山區（30.21億元）及大安區（24.64億元）位居前3名；總額最少為大同區，僅5.41億元，總額最高的內湖區與最低的大同區，差約4.94倍。交易總額增幅最大為士林區，較4月增加5.65％，減幅最大為大安區，較4月減少48.29％。

在房價表現方面，疫情衝擊之際，小宅房價最快反應，率先下跌。

地政局統計，台北市5月全市住宅價格指數107.67，較4月107.20上升0.44％，較去年同期103.95上升3.58％；標準住宅總價1706萬元，標準住宅單價每坪54.32萬元。

大樓住宅價格指數109.11，較4月108.95上升0.15％；公寓住宅價格指數106.03，較4月105.29上升0.70％；小宅住宅價格指數105.43，較4月105.84下降0.39％。

月線部分，全市及公寓止跌回升，大樓續揚，小宅續跌；季線部分四者皆為上揚；半年線僅公寓持平，其他三者皆走升。