台中市幅員遼闊資源永遠不足，市議員張家銨16日為民請命，呼籲警察局應該發揮創意、學習其他縣市的做法，建置「交通事故影像上傳平台」，並訂定獎勵措施，鼓勵民眾提供資訊協助辦案，讓更多真相得以釐清。副市長陳子敬說，他全力支持，可以頒發感謝狀，並建立制度化。

張家銨說，坊間Facebook臉書在地社團或Instagram限時動態，經常看到徵求「某時某地行車記錄器」的貼文，並「跪求轉傳」；民眾遇到嚴重死傷車禍案件，但事故地點卻無監視錄影器，徵求熱心民眾提供影像畫面釐清事故案件的前因後果。

張家銨表示，這樣的情形在地方上屢見不鮮，突顯出偏鄉地區監視錄影器不夠完整、不夠全面的問題，建議警察局參考台北市的做法建置「交通事故影像上傳平台」，讓熱心民眾有相應管道，提供行車記錄器或其他影像檔案，來幫助許多車禍事故卻無法釐清肇事責任的案件，找尋真相，協助警方辦案。

張家銨指出，台北市更訂有「檢舉道路交通事故肇事致人傷亡逃逸案件獎勵金核發要點」，呼籲警察局應訂定相關的獎勵制度，鼓勵民眾若是剛好撞見車禍，能夠多一份愛心，盡可能提供行車記錄器，來協助警方辦案。

若是民眾提供的資訊有助於警方釐清肇事原因或成功破獲肇事逃逸者，如台北市的制度是最高能核發1萬元的獎勵金，且據台北市統計，從2018年至今，已發出80萬元的獎勵金。

台中市警察局長蔡蒼柏說，議員的建議相當好，台北市有此機制且成效不錯，台中市可以比照辦理但經費約需100萬元。副市長陳子敬強調，他全力支持，可以頒發感謝狀，並建立制度化。