李維維許久未更新社群，昨(15日)晚突在臉書發文難過表示「爸爸在父親節前幾天離世」，但確定不是因為染疫。

李維維父親在父親節前幾日離世，原不打算公開，但收到很多關心訊息，經過多日的沈澱覺得仍要跟大家做些交代；於是表示「要打這些文字，其實是很痛心的。我的爸爸在父親節前幾天離開了。非常的突然，（但確定不是因為染疫）。我到現在還是覺得不真實，只要想到他，心就會非常的痛非常不捨。」

李維維也因為疫情的關係，有許多文件要辦理，禮儀方面的準備，還有已經簽約了的工作排程，所以她沒辦法當下馬上過去處理爸爸的事情，現在大多都準備好了，李維維也完成了目前該完成的所有工作，準備去看爸爸最後一面接爸爸回家了。

在這之前李維維也想到爸爸對自己說的話「阿維啊，都那麼大了，要堅強一點啊!我的好朋友說，也許這是我爸爸教我的最後一個課了。我覺得真的很難，但是我會勇敢，我也知道我必須努力撐過去。」

除了粉絲表達關心外，演藝圈好友也留言李明川「也請照顧好自己（抱）」、林萱瑜「要保重身體喔」、柯以柔「這一課很難、加油」、李若玹「想說說話的時候 我們都在」、田家達「保重 加油！」、江泳錡「這堂課很難熬，需要時間慢慢接受，自己也要保重哦！」