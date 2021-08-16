花蓮縣花東縱谷環境保護大聯盟成員之一的牧師那麼好·阿讓指出，自治條例草案內容有諸多疑慮，有非常大的討論空間，希望縣府與居民取得共識前退回草案。（羅亦晽攝）

花蓮光復鄉太巴塱部落青年Namoh則是希望花蓮縣政府能將原基法21條諮商同意權納入自治條例內。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府提「新設置畜牧場管理自治條例」草案送縣議會審議，內容卻引起地方大反彈，上周卜蜂自救會才到議會遞交陳情書，強調3大訴求後，花蓮縣花東縱谷環境保護大聯盟今也前往遞交陳情書，指出條例讓畜牧業就地合法爭議性太大，並提出水源地不得設置畜牧場、距離1000公尺及新設置申請前須做環境影響評估等，並將原基法21條諮商同意權納入條例，在尚未取得共識前退回此案。

花蓮縣府去年7月宣布撤照卜蜂養雞場，沒想到「雞走了、牛卻來了」，仍有許多畜牧場想要進駐中南區開發，引起在地居民反彈，多次前往縣府抗議，縣府允諾訂定自治條例，並在1年後訂定出「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例草案」，不過內容再度點燃居民心中怒火，花蓮縣花東縱谷環境保護大聯盟今集結南區逾10名村長及部落族人，前往縣議會遞交陳情書，在門口齊聲大喊「退回草案」。

大聯盟成員之一的牧師那麼好·阿讓表示，草案有諸多疑慮，第一，畜牧場設置和居住部落距離僅隔300公尺，若在順風處蓋畜牧場，部落肯定滿天惡臭，鄉下會淪為放豬、放羊、放牛處，「都市的人是人，部落的人卻不是人」，希望距離能延長1000尺，可憐部落鄉村。

「第二、草案內就地合法配套措施為何？」 那麼好·阿讓質疑，畜牧業者若沒有做好環境影響評估，直接取得就地合法，條例等於有跟沒有一樣，草案有非常大的討論空間，希望縣府與居民取得共識前退回草案。

「抗議這麼多次，我們根本不如動物」，光復鄉太巴塱部落居民怒批，光復鄉的水需要從鳳林鎮輸送，「水已死、風還要死嗎？」養牛業者把族人當什麼，好幾次抗議卻沒有得到滿意結果，部落居民真的很可憐。

地方反彈，畜牧業者也不滿，甚至在地方報紙刊登廣告，預告14日起暫不出豬、雞；對此，太巴塱部落青年Namoh指出，自治條例並非與業者樹立對抗關係，去年迄今，部落爭取的訴求就是將原基法21條諮商同意權納入自治條例，不過草案裡頭，並沒有把諮商同意權放入，僅把部落名稱納入，未來隨時都有被調整的可能，若縣府與議會要正確回應訴求，就必須把原基法諮商原則納入，希望縣議會農業小組聽見部落心聲。

由於自治條例10日送縣議會審議已通過一讀，預計18日進入二、三讀程序；花蓮縣議會秘書長陳德惠、縣縣員哈尼.噶照、高小成、李正文及蔡依靜等人接受陳情，表示，縣議會一定會秉持產業發展、觀光發展及就地生活三項原則來努力審查，議會農業小組也會適度將訴求和縣府討論，想辦法訂出最適合花蓮發展的自治條例。