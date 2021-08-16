新冠肺炎疫情在全球肆虐，各國醫療體系遭到前所未有的挑戰，紛紛思索以最少人力達到最佳療效的因應之道。臺北榮總就在五月中旬疫情爆發之際，運用智慧雲端隔離照顧系統，不但大幅降低護理人員於病房停留的時間、降低院內感染機率，更能安全蒐集病人體溫、脈搏、血壓、血氧等各項健康監控數值，成效良好。

由於新冠肺炎病人需監控體溫、脈搏、血壓、血氧等各項生命徵象，隨時掌控病情變化，作為醫療決策重要參考。但傳統照護以人工量測方式，護理師需穿戴全套防護裝備進入病房，再將資料填入電子病歷中，費時費力，雖有病人體貼護理師辛勞自行量測，但仍需再以電話告知護理站，十分不便。

臺北榮總有鑑於此，從今年五月新冠肺炎疫情爆發、住院病人遽增之際，緊急開設大量專責隔離病房共246床，同時啟用廣達科技公司所研發的智慧雲端隔離照顧系統（QOCA）。

臺北榮總運用智慧雲端隔離照顧系統，提供每位住院病人一組智慧照護包，內含平板電腦、耳溫槍、血壓計及血氧儀各一台，護理師會教導病人使用。(圖/臺北榮總提供)

這項智慧系統的特色，是可由病人自行量測體溫、脈搏、血壓、血氧等，將各項數值同步上傳雲端，護理師不需進入病房即可獲得完整量測記錄。由於操作十分簡易，院方指出，「即使9歲病童也能獨立操作完成，大幅縮短護理人員於病房停留的時間，染疫風險亦大為降低。」

病人量測後的數值，資訊系統會自動上傳雲端，護理資訊系統就能同步零時差接收。(圖/臺北榮總提供)

院方進一步強調，病房內的智慧平板電腦，會定時發出嗶嗶聲響，提醒病人量測各項數值，資訊系統會自動將最新數值上傳雲端，護理資訊系統就能同步零時差接收。護理師只需一指選取即能輕鬆記錄，操作簡單容易，獲得病人一致讚賞及好評，讓隔離照護更方便更安全。