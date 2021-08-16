大陸國家統計局16日公佈多項經濟數據，7月規模以上工業增加值較去年同期增長6.4％，創去年8月以來最低水準，不如市場預期，兩年平均增長5.6％；7月社會消費品零售總額年增8.5％，亦為年內最低水準，兩年平均增速為3.6％。1-7月固定資產投資年增10.3％，為年內最低水準。

路透援引分析人士指出，7月經濟資料全面低於預期，反映出大陸國內疫情和災害性天氣的幹擾不小，預料國內巨集觀政策還是需要維持一定力度，關注國內財政政策的積極發力。

大陸國家統計局新聞發言人付淩暉表示，7月受外部不確定因素增加和國內汛情、疫情影響，部分主要指標增速有所回落，但是從累計來看，主要宏觀指標仍處在合理區間，經濟總體延續了恢復態勢。

中原銀行首席經濟學家王軍表示，之前PMI的回落和弱勢已基本預示著工業生產景氣度的回落，企業生產經營活動雖維持擴張態勢，但擴張力度已逐步減弱，需求面的走弱和上游價格的高企共同制約了工業生產的擴張，工業增加值低於預期。

王軍表示，消費年漲幅回落至個位數，顯著低於市場預期，繼續成為拖累經濟復甦的最主要力量。主要是由於南京等地疫情引發全國超過半數省份的疫情再次爆發，人員流動和線下消費都受到顯著影響，部分地區洪澇災害也對經濟生活產生較大擾動，消費修復短期受阻，維持低迷狀態。

目前看，到年底前消費都很難恢復到疫情前水準，這也將進一步拖累大陸第3季經濟增長。