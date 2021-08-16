警察也會通靈？網購遇詐騙 台中警神預測阻詐790萬

疫情期間，宅在家時間多，帶動網路購物商機，但詐騙集團也將網購者當成詐騙肥羊，台中一名張姓男子網路購物，接到詐團謊稱其帳號被設定成經銷商，因可能會被扣款，須依指示前往超商操作ATM，經員警到場如神預測般勸阻，成功攔阻差點落入歹徒的790萬，張男聽到「詐騙劇本」直呼員警像會通靈，本來被騙得團團轉立即清醒。

台中市警察局第六分局何安派出所警員陳昱伸、蔡岦承接獲寧夏路上某超商報案，有名男子在ATM前操作許久，行跡非常可疑，員警到場關心下，發現男子疑似遭詐騙，請其到一旁，推敲描述其前來操作ATM之過程。

張男驚訝連連稱是，警察彷彿通靈般未卜先知，竟然知道整個經過，員警告知這些都是詐騙的慣用程序，男子才恍然大悟，積蓄險遭詐騙集團騙走。

張男表示，接獲自稱網路賣家及銀行客服人員的電話，稱其因帳號被設定成經銷商，需要遵照客服人員指示操作ATM設定止付，其名下之銀行帳戶才不會被扣款。

他聽聞後一時情急，在疏於注意未經查證之下，便依客服人員指示至住家附近超商，電話教學操作ATM進行解除扣款設定，幸好有熱心員警到場即時勸阻，拆穿破解詐騙集團犯罪技倆，成功保住其帳戶內辛勞賺得積蓄。

警方呼籲民眾，詐騙手法層出不窮，接到不明來電，更要冷靜查證，只要聽到「誤刷」、「連續扣款」以及「ATM解除設定」等關鍵字，就是詐騙。ATM僅有存提款、轉帳功能，無論對方用任何話術，切莫至ATM前操作，有任何與詐騙相關的問題，可先利用信用卡、金融卡上提供之電話，直接與銀行聯絡或直接撥打165反詐騙諮詢專線查證，避免上當受騙。