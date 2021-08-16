美軍撤離讓阿富汗變成一座危險的火山，分崩離析的極端份子很有可能在中亞各地流竄、佔山為王。阿富汗的所有鄰國，包括鄰國的鄰國，都在緊鑼密鼓部署軍演和邊境防禦，防止阿富汗風險外溢。分析中俄此次軍演科目，就能看出極強的針對性。大陸媒體分析，和25年前塔利班奪權不同，這次中國做了多手準備。

★中國的準備具體有哪些？

鳳凰網《風向》撰文稱，中國最直接的手段就是軍演。上周舉行的中俄寧夏軍演就兼具反恐作戰和應對戰略對手的多重目標。通過「偵搜預警」、「打擊清剿」等用詞，不難看出維護地區穩定、主要針對目標還是「三股勢力」，亦即：恐怖主義、分裂主義和極端主義的可能滲透的目的。這樣的話，中俄為何選擇寧夏青銅峽基地演習，就很好理解了。

據稱此次軍演地點選在寧夏的原因，就是因為當地地形地貌、氣候都接近中亞。而反恐的地點，便是以阿富汗亂局為焦點的中亞地區。

鳳凰網《風向》撰文稱，雖然塔利班方面多次承諾「決不允許任何勢力利用阿領土做危害中國的事情」。但塔利班與很多中亞恐怖組織在意識形態、人員、資金和武器等方面有著密切關聯，而且塔利班組織高度扁平化，高層未必能夠對混入對東突勢力進行約束。所以仍然存在較高安全風險。

文章稱，中國數年前就在西部邊境進行了更為充分的準備，並支持塔吉克加強安全能力建設。而且外媒報導，中國還在塔吉克設立聯合反恐中心，在阿塔邊境建設哨所，並與塔吉克、阿富汗、巴基斯坦等國組建聯合反恐部隊，禦敵於國門之外。

★中國早就進行了未雨綢繆的準備，到今天已經有七年

根據美國亞洲研究局報告《中國在塔吉克斯坦和阿富汗瓦罕走廊的安全行動》介紹，自從2014年，塔吉克斯坦經濟下行，加之北約開始從阿富汗撤軍，中國察覺到西部邊疆安全形勢變化，於是向塔吉克斯坦提供了以下支持：

1、提供設備和設施以增強塔吉克的安全能力。

包括向塔提供多個新哨站以及指揮部，比如據《華爾街日報》透露，這一支持包括在塔吉克面向阿富汗邊界設置30-40個哨所。

相關的援助也包括在邊境修建訓練中心及緝毒大樓，還包括提供主要用於反恐和治安作戰的防地雷反伏擊車以及虎士裝甲車。類似的設備還包括中國大型通訊服務商提供的將近1000個監視器鏡頭，能夠快速識別判斷城市中的風險。

2、與塔吉克及阿富汗軍隊進行聯合演習。

中塔軍演在2015年後頻率明顯提升，據稱包括400多名中國士兵參加的在阿塔邊境的演習。此外還有上合組織多邊框架下的人道主義救援演習、網路安全演習、不定期反恐演習等等。

此外，中國還幫助培訓塔吉克斯坦官員和安全人員，增強其執法等方面能力。該報告還表示中國在塔國戈而諾-巴達赫尚自治州建立「聯合反恐中心」，並常駐武警巡邏。雖然有外媒聲稱見過在塔吉克的中國武警，但中方未對此進行回應。

3、將塔吉克的安全利益與中國的利益匹配。

比如在修建穿過中亞-中國天然氣管道D線之後，塔吉克自然也願意將安全資源向中國投資傾斜。這是因為中國的投資給塔吉克帶來了預算收入。

此外，這樣的安全保障嘗試還包括建立新的安全機制比如2016年的阿中巴塔四國機制，這也是中國和阿富汗共同磋商的一個重要機制。

2018年3月18日，阿富汗一電視台稱，解放軍已在中國、阿富汗和塔吉克斯坦三國交界的邊境地區建立了一處「反恐中心」，並已在此派駐數量不詳的兵力。這一行動還得到了阿富汗當局的歡迎。

上海社科院上合組織研究中心主任潘光近日指出，現在塔吉克和阿富汗的邊界上，中國、塔吉克、巴基斯坦和阿富汗四國組成了聯合反恐部隊，就設在原來前蘇聯時期在塔吉克斯坦建立的邊防哨所。這個反恐前沿部隊很重要，如果情勢有必要，可以發揮作用。

甚至有美國學者直接鼓勵中國「填補真空」。大陸國關學者認為，阿富汗需要秩序，但並不是像英國、蘇聯、美國一樣直接介入。單邊介入，勢必破壞目前中俄在中亞的微妙平衡。

★放棄和填空之間，中國還有更多的選項

因為這是2021年，畢竟這不是1979年蘇軍入侵阿富汗，也不是1996年塔利班初次奪權。1996年建立的上海五國機制已經正式演化成了上海合作組織，成為這一區域牢固的安全網路。

潘光曾經指出，上合組織和聯合國已經簽署合作協議，其中規定聯合國可以在緊急情況下授權上合組織承擔維和使命。巧合的是，上海合作組織成員國國防部長會議7月28日在塔吉克舉行，在這裡中俄防長討論了阿富汗局勢問題。

俄羅斯軍事專家加里耶夫（Shamir Galiyev）稱，在與阿富汗接壤的邊界局勢出現不穩定的情況下，上合組織國家出手穩定地區秩序是非常現實的，包括人道主義以及維和行動的形式。

巧合的是，上合組織成員國9月將舉行「和平使命2021」聯合反恐演習。除中俄軍隊外，上合組織其他國家——印度、哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦、塔吉克、烏茲別克的4000多名軍人將參加 。

畢竟在7月的上合組織外長會上，王毅指出：上合組織要充分發揮地區反恐怖機構的功能和作用，全力防止「三股勢力」向阿周邊滲透、擴散。9月恰好是美軍撤離完畢，不排除上合組織國家演習有先發制人的意味。

除了防止恐怖主義滲透的核心利益，中國在阿富汗周邊的經濟利益保護也是重要課題。全部放棄和激進介入都不現實，如果情況惡化，借助上合組織介入是比較妥善的選項，9月上合組織軍演就可以視作先發制人的準備。

長期看，中美俄印巴扮演維和角色，共建中阿經濟走廊，並強化阿國家治理能力建設，有底線的「積極介入」的策略較為有利。

★更進一步：撤退還是突進？多邊合作先發制人

除了防範恐怖主義勢力蔓延的核心利益外，中國在阿富汗及周邊還有相當多的經濟利益需要保護。比如在阿富汗布局的多個重要企業、還有緊鄰阿富汗的中巴經濟走廊。再比如在塔吉克20億美元，涵蓋農業、礦業、紡織、電信、水泥等領域的投資怎麼辦？還有，中方在塔使用當時中國最先進的、最環保、最高效的工藝建立的工廠，怎麼辦？

★是不是要全部中止放棄？

雖然短時期內需要撤走公民，暫停項目。但要面對的長期難題也已經浮現，美國喬治華盛頓大學副教授羅伯茨表示，「中國必須開闢通往歐洲和中東的陸路貿易路線，這可能會不可避免地將其捲入阿富汗的國內衝突。阿富汗是一個完美的例子，說明中國將越來越難以避免捲入其擁有重大經濟利益的地區的地方政治和安全問題。」

★中國究竟怎樣對待帝國墳場？

英國、蘇聯、美國，阿富汗總是用漫長而有韌性的混亂警告過度擴張的大國，從保護利益出發，中國究竟如何介入阿富汗問題，國內戰略界還有不少爭論。

★究竟是「最低限度介入」還是「積極介入」？

支持「積極介入」的一派認為，中國要取得全球重要地位，應該為周邊提供最重要的公共物品，沒有這種投入，就不會有話語權和影響力，而且阿富汗的穩定對中國有極為重要的戰略意義。

這批學者認為，中國不應該進行直接的軍事介入，出兵僅限於維和行動。同時在聯合國憲章的精神下，參與到阿內部危機解決中。並且堅持尊重阿富汗人民的意願。

具體的解決方案也已經逐漸清晰。在地區安全上，由中美俄印巴共同派出維和部隊，防止恐怖主義外溢。當然，就地區格局來看，除了一直發揮較大影響力的美俄巴，中印也早應在解決方案中擁有自己的位置。

一則軼聞是2009年英國前首相布朗曾在2009年正式出面邀請中印派兵到阿富汗，但中印都拒絕了，理由是中印不是北約成員。

現在事情起了變化。上海外國語大學中東研究所教授范宏達表示，「儘管長期以來中國對向海外派遣軍隊極為謹慎，但如果得到聯合國決議的支持，中國可能會加入國際維和隊伍進入阿富汗。」

此次美國撤軍，本來期望印度能夠填補其真空，印度也具有相當的積極性，畢竟這樣就能在對宿敵巴基斯坦施壓。而俄羅斯在中亞充當主導者的希望也在阿富汗戰略。最後，美國為了制衡俄羅斯和中國，想必也不會走遠。

★既然各國都有介入的動力，那不如一起介入

安全問題解決之後，應該在外交上斡旋阿富汗各派紛爭，並且在「上海合作組織—阿富汗聯絡組」等機制等基礎上，發揮中國的協調信息優勢，對不遵守的規則的國家進行懲罰，並最終將阿富汗納入上合組織中。由於中國的長期的公正角色以及與巴基斯坦、伊朗、卡塔爾等國的良好關係，施加相應的影響並不困難。