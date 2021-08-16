為協助推動公共托育普及化，科技部及所屬科學園區積極規畫並籌設公共化教保服務，共計34班，可收托926人，其中科技部設置2班，可收托學齡前幼童50人，已於8月1日取得設立許可，自8月16日起收托幼兒。

科技部今(16)日表示，所設置的「科技部職場互助教保服務中心」(以下簡稱教保中心)位於科技部所在的科技大樓1樓，室內總面積238.59平方公尺，經核定招收2歲以上至入國民小學前的幼兒50名。

科技部提到，該教保中心委託社團法人台灣公共托育協會辦理，招收的幼兒包括科技部及相關機關構員工子女26人、一般幼兒24人。教保中心除了在工作場所提供家長教保服務外，亦提供附近社區便利托育服務。

面對我國高齡化及少子女化趨勢，未來10年青少年人口銳減，恐成為嚴重國安議題，科技部部長吳政忠表示，科技部及所屬科學園區積極規劃籌設公共化教保服務計34班，共可收托926人，其中科技部設置2班，收托50人，於 110年8月提供教保服務；科學園區設置32班，收托876人，將於111年8月招生。希望藉由提供員工友善托育環境，紓緩家庭育兒負擔，讓員工放心托育、安心工作。