常有機車騎士不想「兩段式左轉」，投機使用「高雄式左轉」挨罰，台北1名洪姓機車騎士在市區使用與「高雄式左轉」異曲同工的「熄火式迴轉」遭取締，也挨罰1800元並記點3點，他提告抗罰，辯稱機車不明原因熄火才會改牽車方式過馬路，但台北地院行政訴訟庭不採信，判他敗訴，可上訴。

洪男今年1月2日上午騎機車行經台北市興隆路3段112巷口，遭警方舉發「紅燈迴轉」，後遭台北市交通事件裁決所裁處1800元罰鍰，並記違規點數3點，洪男不服，提起行政訴訟請求撤罰。

洪男主張，他當時因不明原因機車熄火，所以下車改用牽引徒步行走方式移車，應不構成處罰要件，且員警取締他時態度很差，未注意機車是否有機車機件失靈情形，並使他心生恐懼，他才會嚇到忘記機車是什麼原因熄火。

法官勘驗員警密錄器發現，洪男在當天10點28分05秒行駛至路口，前方交通號誌顯示紅燈，他隨即下車牽引機車，在10秒至16秒間步行通過前方的斑馬線，迴轉匯入對向車道後，又上車繼續騎乘。

法官認為，駕駛人在路口遇到紅燈未停止，無論是繼續駕駛，或下車以人力、牽引推動車輛的方式超越停止線或進入路口，因屬整體連貫性的行為，都構成闖紅燈，因此洪男的行為確實違規。

法官並指，機車騎士「熄火式迴轉」的主觀意思就是闖紅燈，不僅妨害走斑馬線的行人，更增加路口車輛擦撞的風險，若將此種違規與行人闖紅燈相提並論，等同鼓勵人人皆可以此投機方式闖紅燈；況且，洪男穿越斑馬線後又立刻上車騎乘，機車顯然沒有故障，因此認定裁罰有理，判洪男敗訴。