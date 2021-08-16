台中市政府勞工局近日接獲雇主反映，勞工於到職時因主張欠款或已自行在外加入職業工會自願不投保，雇主配合勞工請求，未依法辦理投保而事後遭受檢舉，並經勞保局核處罰鍰。勞工局呼籲，不論雇主是否為強制納保單位，於勞工到職當日即應為勞工辦理勞工保險，當勞工發生職災時，除有保險給付保障，雇主也可有效分攤職災補償責任，避免後續勞資爭議及違規。

勞工局指出，如勞工發生職業災害，依勞動基準法規定，無論勞工是否加入勞工保險，雇主須完全負擔職災補償責任，未投保勞工保險的勞工，如遭遇職業災害受傷或致死亡，相關補償費用應由雇主全額負擔。

如勞工於到職當日發生職業災害，雇主遲至第二日後才投保，依勞工保險條例規定，因屬「非到職當日」加保，保險效力至加保的翌日開始計算，造成勞工無法申請勞保職業災害給付，雇主也無法主張抵充，職災所生費用雇主必須全部負擔，得不償失。

勞工局長張大春強調，為勞工投保為法律賦予雇主的義務，不少雇主因勞工個人因素及請求，而未替勞工加入勞工保險，當勞工發生職業災害時，未投保的勞工無法獲得保障，加入工會的勞工縱然可獲得勞保職業災害給付，雇主仍需依法為職災補償，自不得予以抵充。

為避免損害勞工權益或發生勞資爭議，雇主於勞工到職當日即應為其投保，以保障勞工並可降低職災補償責任。

勞工局指出，現行勞保費用由勞工(20％)、雇主(70％)及政府(10％)分別負擔，雇主不得自勞工薪資扣除雇主應負擔的費用，否則違反《勞動基準法》第22條第2項規定，如雇主有工資未全額給付勞工情形，依法可處以罰鍰。

另雇主如違反《勞工保險條例》規定，未為其所屬勞工辦理投保手續者，將按自僱用日起，至參加保險之前一日或勞工離職日止應負擔的保險費金額，處四倍罰鍰。勞工因此所受的損失，由雇主依規賠償。