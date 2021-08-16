黃政漢計畫結合自然景觀，推溪流瑜珈心靈療育課程。（新北市農業局提供）

新北市石碇區烏塗農再社區青年黃政漢，近年返鄉推動農村再生計畫，推動線上森林療癒課程及溪流瑜珈課程，打造社區成為深度自然體驗職人聚落及身心靈慢活小城的形象。

黃政漢畢業後先開設個人工作室，透過所學專長承接各種不同需求的行銷專案，從自由接案、專精網站數據分析，今年參加農委會「青年回留農村創新計劃」獲選，他計畫結合烏塗社區優美的自然環境，展開放鬆舒緩以達身心平衡的體驗課程，從古道散步出發，結合當地茶文化做森林茶席，並在烏塗社區靜謐的環境下，透過學習溪流瑜珈或正念行禪來達到療癒身心的效果。

黃政漢表示，因受疫情影響許多家鄉長輩無法到山邊田野間從事身心靈活動，他預計17日向里民宣導線上教學，透過簡單易操作的軟體，點擊視訊連結即可上線，課程主要以森林療癒為主，學習正念呼吸、坐禪和行禪以及合適的瑜珈肢體動作，加深高年齡的社區夥伴們對於新興事物的好奇與情感，也歡迎有興趣民眾到石碇烏塗社區粉絲團私訊報名。

烏塗社區早期是黑金歲月的重要據點，有臺松、修記等煤礦公司，在不產煤的現在里民以務農為主，主要農產有東方美人茶及文山包種茶、茶油等，也有許家麵線、福田居鄉土餐廳等，好山、好水、好人情是烏塗的標竿。

新北市農業局長李玟表示，疫情改變農村居民生活方式，青年透過創新觀點以線上、線下合作模式開創防疫與科技新意象，期盼為社區營造溫馨歡樂的農村。