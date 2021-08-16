生態復育導入宗北公園生態池並安插生態解說牌（林口區公所提供／戴上容新北傳真）

宗北公園新增一座特色波浪攀爬架（林口區公所提供／戴上容新北傳真）

疫情期間，林口區公所重新改造將宗北、松柏公園，其中宗北公園依滯洪池的特性改造成生態池，另一個松柏公園，則再增設寵物相關設施，讓寵物自由奔跑，也不會影響其他活動的民眾，林口區公所宣布，公園即日起開放，待疫情解封時使用，後續將推出寵物義診及線上趣味抽獎活動，邀請大家共襄盛舉。

新北市議員蔡淑君表示，林口區年輕族群急速成長，養寵物人口日益增加，松柏公園在2013年設計為寵物公園，但既有的圍欄低矮且孔洞過大，毛小孩容易鑽出；而另一座宗北公園，林口區中湖里長陳國珍表示，宗北公園是座濕式滯洪池，之前池底局部長時有水，擔心有孳生蚊蠅疑慮。

林口區公所經建課長鄭舒文表示，松柏公園如今增設1.5米高的金屬圍欄以及雙層門，主人不用擔心毛寶貝走丟問題，另也增設休憩座椅、寵物造型洗手台等，供民眾使用。

另一座宗北公園則將滯洪池積水問題，改造成生態觀察池，池邊種有香茅，長穗木等水生植物，池中可見蝌蚪、紅蜻蜓，吸引褐頭鷦鶯等鳥類到園中作客，公園內部並新增了一座可供小朋友手腳並用的波浪攀爬架。

林口區公所經建課長鄭舒文表示，2座公園在設計公園改造時，特別重視無障礙空間設計，於是邀請身障協會代表及特公盟媽媽們共同研討改造方向。

此外，公所特別結合中華民國獸醫師公會全國聯合會合作，常務理事、獸醫師駱清波將於8月28日及9月11日上午在松柏公園號召多位獸醫師辦理寵物義診，包含植晶片及寵物健檢，前100名並可免費施打狂犬病疫苗。

林口區長藍品畯表示，疫情趨緩，目前公園遊具、器材等仍不對外開放，公所針對公園改造搭配設計尋奇抽獎活動，歡迎市民朋友踴躍參加，網路活動及寵物義診相關活動訊息請上「林口區公所、天空之城」粉絲查詢。