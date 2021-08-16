高市議會民進黨團號召全民搶救6000萬金煌芒果產值，率先認購500箱。（柯宗緯翻攝）

高雄市桃源區因暴雨重創，亟待重建工作。高市議會藍綠黨團今（16）日不約而同舉辦記者會，捐錢、出力協助救援任務。國民黨團邀集無黨團結聯盟，共同捐助24萬8000元善款；民進黨團則號召全民搶救6000萬金煌芒果產值，率先認購500箱。

高市議會國民黨黨團總召童燕珍表示，日前發起「一日捐」活動，無黨團結聯盟總召朱信強也響應拿出3萬元共同協助賑災，同時也邀請民間團體共襄盛舉，捐款金額增加至24萬8000元。

善款分配上，童燕珍指出，12萬元將交由桃源區區代表謝宜真的家人，另外12萬8000元將分別捐至32戶低收家庭與重症家庭，並由議員賴文德負責善款發放及家屬慰問工作。

高雄市議會國民黨黨團表示，在電訪謝宜真的家人後，了解到因冒險涉水，會面臨無法申請國賠、保險的狀況，又加上家人有緊急的醫療需求，因此將這筆善款作為協助謝宜真的家人使用。

此外，桃源區聯外橋梁「明霸克露橋」遭沖斷後，阻斷復興、梅山、拉芙蘭3部落對外交通，災區部落也擔心產區的金煌芒果無法運送下山，梅山災民高忠德與若干部落族人徒步揹負金煌芒果下山，連日已有數百斤運送出貨。

高市議會民進黨團總召鄭光峰今也偕市議員、民進黨高雄市黨部執行長楊于謙及部落災民舉辦「搶救災區6千萬元金煌芒果產值記者會」，呼籲民眾可直接向受災戶訂購，或透過高市府電商平台、民進黨市黨部展銷站下單，一起協助災區農民度過難關。

鄭光峰表示，民進黨團不僅捐助物資及現金，首發前進災區，贈送米麵食物及尿布等；黨部於10日再捐款30萬元及物資一批，14日主委趙天麟更偕議員等人前進災區訪視桃源、那瑪夏、茂林等災民及捐贈物資、現金。

鄭光峰指出，今天第4波搶救部落災民徒步揹下山的現採金煌芒果，黨團率先認購500箱。民進黨部執行長楊于謙則表示，黨部將設置展銷站，配合行銷高市府電商平台銷售的金煌芒果乾。