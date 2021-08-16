停損賣壓湧現，台股退守16800點！

儘管上周五美股高檔收紅，但全球新冠肺炎疫情持續延燒，且亞股今天普遍走弱，讓上周已陷入大幅修正弱勢格局的台股今天腳步更形蹣跚，早盤以低盤開出後，除上櫃生醫股，各類股均湧現停損賣壓，致使台股一度大跌逾200點，下探16774點，不過，台股短線急跌逾800點，且不少績優個股股價修正幅度達30%，吸引逢低買盤進場，權值股—台積電(2330)亦在中場過後力守紅盤之上，中小型股蒙恬(5211)逆勢漲停，鑫科(3663)、聯亞(3081)、華友聯(1436)、大甲(2221)、晶宏(3141)、益安(6499)、中鋼構(2013)盤中強勢走高，為台股帶來些許支撐，亦讓盤中跌幅逐漸縮小，多空在16800點對決，截至11點40分為止，加權股價指數約16824.78點，大跌157.33點，成交量約2181.82億元，OTC指數為203.88點，下跌3.32點，成交量約499.73億元。

今天盤中上市各類股僅半導體類股表現最佳，上漲0.13%，其次是玻璃類股及食品類股，分別小跌0.25%及0.49%，表現較差者為電線電纜類股、橡膠類股及造紙類股，其中電線電纜類股下跌4.28%，橡膠類股下跌3.46%，造紙類股下跌3.27%；上櫃部分，表現最佳生醫類股，上漲0.14%，表現最差為航運類股，下跌6.49%。就技術面來看，上周台股在傳產與電子齊反彈下，指數止跌反彈，終場加權股價指數以16982.11點作收，累計一周下跌544.17點，跌幅約3.1%，周K再收黑，日均量為3579.2億元，OTC收盤指數為207.2點，累計一周下跌15.25點，跌幅為6.86%，周K收黑，日均量775.58億元；今天台股指數在各類股全面下殺，僅生醫類股小幅彈升下，指數開低走低，盤中大跌逾200點，失守16800點；上周台股連日走跌，不僅貫破季線，今天更失守7月28日低點16893點，由於多方未能突破短期均線向下壓制，KD指標開口加速擴大，短線未見止跌現象，唯短線指數從此波高點17600多點下跌至今天盤中低點，短線下跌點數約860點，加上融資餘額大減，預估本周有機會見到止跌反彈。

分析師表示，隨著美國兩黨基建計畫達成協議，有助刺激經濟，加上第二季財報數據亮眼，國際大廠多對下半年展望正向，激勵美股持續高檔走勢。不過，台灣方面MSCI季度調整台灣權重再次調降，且政策面對市場不友善，造成人氣退潮、成交量能縮減，操作難度增加。

近期台股走勢與國際股市背離，表現弱勢，上周指數持續下跌，日K連7黑並跌破萬七關卡，短期均線已呈空頭排列，考量法說及半年報公告已近尾聲，且當沖減稅政策是否延長遲遲未定，過去經驗股票市場最怕的就是「稅」，整體政策面對市場不友善，造成人氣退潮、成交量能縮減，加上本周三適逢台指期結算，外資期、現貨同步偏空，需提防指數下行風險。建議多看少做，保守應對，選股以高殖利率概念股為主。

興富發(2542)下半年公司仍有多筆新案待交屋，第3季業外則受惠於大直店面出售，獲利4.2億元，預估全年合併營收463.29億元，可望創歷史新高，展望2022年，興富發仍有多案待交屋，累計新案可認列營收上看375.7億元，合併轉投資潤隆之營運，合併營收上看600億元。