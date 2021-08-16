潤隆(1808)今日舉行股東會，董事長蔡聰賓表示，2020年個案工進因缺料問題工進延遲，遞延至2021年入帳，再加上有新個案完工，今年全年度營收可望突破百億，明、後及大後年，還有機會倍數成長。另外，推案仍將以各地的重劃區為主，新屋將跟著產業走，也考慮興建商辦，目前正在尋找土地還沒有明確的地點。

潤隆去年因原物料的缺乏導致個案工進延遲，使得去年度營收及獲利表現不甚理想，蔡聰賓指出，去年遞延個案在今年入帳，目前8月營收已約60多億，而高雄三多案8月底將取得使照，約有32億可交屋帳，預期今年度營收可望突破百億元的水準，若是今明兩年個案賣得好的話，明年、後年及大後年有機會倍數成長。

對於下半年房市，蔡聰賓仍持續看好，他說，疫情影響是短期的，現階段利率仍低，剛性需求仍然強勁，房市將維持熱絡，至於房價方面，由於原物料飆漲，造價提高了25%，營造工人薪資也漲，房價還是會往上走。

至於推案方面，蔡聰賓指出，推案仍將以各地的重劃區為主，新屋將跟著產業走，台商回流的廠辦商辦需求也增加了住宅方面的需求，例如南科等地。目前廠、商辦市場正熱，潤隆也不想缺席，正在尋找適合的地點推案，但還沒有明確的目標。

展望110年，在達到群體免疫前，全球疫情復發風險依然存在，疫情不知何時才能收尾，連何時可以出國旅行，大家都還沒有答案。蔡聰賓表示，未來疫情、經濟前景，仍充滿高度不確定性。不過全球仍處在持續量化寬鬆潮中，在資金去化過程中，具備高保值、穩投報的不動產市場仍有一定吸引力，因此，對於110年房市，還是保持「審慎樂觀」態度。