根據美國衛服部的數據，美國新冠病毒染疫住院人數已經持續增加一個多月，以目前的速度、過去一周單日新增住院達2,500多人來估算，該國的染疫住院人數大約在一個月內就會超過今年1月創下的最高記錄。

佛羅里達州和路易斯安那州現在公布的染疫住院人數已經創下新高，其他州也逼近先前創下的高峰。在密西西比州和阿肯色州，每日染疫住院人數已經達到先前峰值的87%以上，而在奧勒岡州、阿拉巴馬州和華盛頓州，每日住院人數已超過高峰值的75%。

雖然和今年初一樣，現在美國染疫住院的人數持續激增，但這次必須住院治療的患者卻有年輕化的現象。

密蘇里州醫院Mercy Hospital表示，在過去兩周內，該院染疫住院的患者人數不止一次打破紀錄，但這次情況與上次大不相同，「非常明顯的差異是患者的年齡，本院最近有3名年齡介於30至40歲的患者，多位40多歲的患者，以及一些50多歲和60多歲的患者使用呼吸器。去年11月，當第一次確診數激增時，我們沒有年輕患者，更多的是年長者。而現在年長的患者減少了，我們有一些老年人，但與年輕患者相差甚遠」。

老年人的人均住院率仍是最高，但與年輕人的差距已經變小。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）提供的數據，最近70歲以上年長者的住院率約降至1月份的四分之一，但較年輕的成年人住院率大概與1月時一樣高。

根據CDC的數據，上周因染疫住院的18歲至29歲、30歲至39歲，以及40歲至49歲的患者人數都創下新高。而根據路透社報導，由於Delta變種病毒正在未接種疫苗的人群中快速擴散，近幾周來染疫住院的兒童人數達到1902人，創下新高，約占全美染疫住院總人數約2.4%。數據顯示，包括喬治亞、田納西、南卡羅來納和路易斯安那等數個州，過去一周染疫住院的兒童人數都增加了1倍多。

根據官方數據，佛羅里達州的染疫住院比例為全美最高，每10萬人就有超過65人住院，大約每1,500名居民中就有1人必須入院治療，是全國比例的3倍之高。

阿肯色州醫療中心UAMS Health表示，疫苗接種率低，是近來染疫住院人數增加的「首要」因素。近來幾周，隨著疫情升溫，以及政府和企業採取強制行動，美國的疫苗接種率已有所提升，專家表示這個趨勢必須保持下去，才能遏阻當前染疫病例和住院人數激增的情況。