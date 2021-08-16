據大陸國家統計局16日最新公布數據，7月社會消費品零售總額為3兆4925億元（人民幣，下同），年增率8.5％，另外看到2019年7月為成長7.2％、兩年平均增速為3.6％。其中除汽車以外的消費品零售額3兆1578億元、年增率9.7％。扣除價格因素， 7月社會消費品零售總額實際增長6.4％。

再觀察1到7月的大陸社會消費品零售總額24兆6829億元，年增率20.7％，兩年平均增速為4.3％。按經營單位所在地分類的話，7月城鎮消費品零售額3兆379億元、年增率8.4％；鄉村消費品零售額4547億元、成長8.8％。

1到7月份城鎮消費品零售額為21兆4476億元、年增率20.9％；鄉村消費品零售額3兆2353億元、年增19.4％。

另按消費類型分，7月商品零售3兆1174億元，年增率7.8％；餐飲收入3751億元、年增14.3％。1到7月商品零售22兆1366億元，年增率18.7％；餐飲收入2兆5463億元，增長42.3％。

此外，1到7月份，全大陸的網上零售額為7兆1108億元，年增率21.9％。其中，實物商品網上零售額為5兆8130億元、成長17.6％，占社會消費品零售總額的比重為23.6％。在實物商品網上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長23.7％、21.6％和15.8％。