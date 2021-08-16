新冠肺炎疫情確診康復者陸續回到社區或職場。市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤等人，16日建議市府針對確診康復者啟動愛與關懷專案，正視當事人可能面臨的社會及職場歧視、排擠等問題，讓他們儘速融入社會，避免受到二度傷害。副市長陳子敬表示，預算有需求的話，實務上將辦理追加預算處理。

台中市議會今天舉行警消環衛委員會業務質詢，邱素貞等人說，新冠肺炎疫情台灣有1萬5852本土病例，正當國人關注焦點集中在確診人數時，確診康復者已陸續回到社區或職場，許多人憂心面臨社會歧視與標籤化壓力。

邱素貞表示，新冠肺炎患者痊癒解隔離後，衛生局應該繼續追蹤並加以關懷，追蹤是否有後遺症出現，或是心理上是否需要關懷輔導等等，迅速給予協助；衛生局也應該向大眾宣導新冠肺炎的正確觀念，讓痊癒解隔離後的確診患者能迅速回歸正常生活而不被標籤化。

議員們建議市府，針對確診康復者，除提供定期身心檢查、線上諮詢及專線等求助資訊外，也應視個案需求，到宅訪視，並建立關懷服務紀錄，藉由專業人員協助，讓康復者儘速融入社會、恢復身心健康。

邱素貞說，依「傳染病防治法」第11條及第12條，明定保障確診者的工作權、就學權、安養權、居住權、就醫權等權益，對於確診康復者重返生活，希望市府要提前關注，正視當事人可能面臨的社會及職場歧視、排擠等問題，不應讓這些人獨自無助面對社會壓力、職場歧視，甚至是工作權保衛戰，避免當事人受到二度傷害。

陳淑華、謝明源、蕭隆澤等強調，確診康復者重返生活，需要愛與關懷，防疫是場長期抗戰，台中市110年度歲出總預算1422億317萬5千元，需要盡速盤整所需資源，在人力、物力與財力上支持，不要去排擠其它資源。

衛生局長曾梓展說，台中市本土與境外移入確診個案數有355，本土病例確診個案數有207例，死亡7人。對於確診康復者，比較積極的作為，在心理健康輔導面，設置專案，啟動關懷專案；康復者未來也要施打疫苗，衛生局會提供協助。