7月城鎮調查失業率5.1％ 較上月升0.1個百分點 12:262021/08/16 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸7月失業率統計為5.1％，較上月升0.1個百分點。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸國家統計局16日最新公佈統計，1到7月全大的城鎮新增就業為822萬人，完成全年目標74.7％。而7月的城鎮調查失業率為5.1％，比6月份上升0.1個百分點。 具體看到，本地戶籍人口調查失業率為5.1％，外來戶籍人口調查失業率為5％。16至24歲人口、25至59歲人口調查失業率分別為16.2％、4.2％。 另外31個大城市的城鎮調查失業率為5.2％，與6月持平，同時顯示全大陸企業就業人員的每週平均工作時間為47.7小時，比6月增加0.1小時。 疫情未止 10月電價估連7凍 高鐵9月起增開180班次 8／18起可購票 #調查失業率 #城鎮 #7月 #5.1 #16 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情反覆 陸7月消費、工業、投資數據全遜預期 10:492021/08/16 財經 大陸7月工業、消費、投資數據出爐 全面遜預期 12:092021/08/16 兩岸 通路公佈7月手機降價Top10 三星2代摺疊機累積降幅最大 11:242021/08/16 科技 第7輪AZ上場 年輕人超慘！連高端都沒得打 09:222021/08/16 生活 今年7月熱出三項歷史紀錄 專家：防災思維要開始轉變 11:142021/08/16 生活 中信證券 調降陸Q3經濟增速 04:102021/08/16 全球財經 疫情趨緩 基建推動 1～7月螺絲螺帽出口值成長逾3成 10:032021/08/16 財經 振興券確定10月上路 鍾佳濱：目標是紓困振興小商家 12:302021/08/16 政治 張文宏博士論文涉抄襲 復旦調查 04:102021/08/16 產業財經 涉毒羈押將滿4月 前民進黨黨工之子趙介佑本周起訴 09:572021/08/16 社會 讓民眾安心吃豬 新北動保處加強稽查防豬隻染日本腦炎 09:032021/08/16 生活 兩岸熱門新聞 和25年前塔利班奪權不同 陸媒：這次中國做了多手準備 - 兩岸 喀布爾「提前」易手 陸媒：反映出美國三大失誤 - 兩岸 緊跟美國的下場 陸媒：阿富汗一夜變天 留給世界的10點警示 - 兩岸 在喀布爾的中國人講述驚魂一日：沒想到政權垮台這麼快 - 兩岸 美軍撤離 大陸學者：中國不會介入阿富汗內部事務 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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