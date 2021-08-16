據大陸國家統計局16日最新公佈統計，1到7月全大的城鎮新增就業為822萬人，完成全年目標74.7％。而7月的城鎮調查失業率為5.1％，比6月份上升0.1個百分點。

具體看到，本地戶籍人口調查失業率為5.1％，外來戶籍人口調查失業率為5％。16至24歲人口、25至59歲人口調查失業率分別為16.2％、4.2％。

另外31個大城市的城鎮調查失業率為5.2％，與6月持平，同時顯示全大陸企業就業人員的每週平均工作時間為47.7小時，比6月增加0.1小時。