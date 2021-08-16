2歲男童趁大人不注意，玩起剃眉刀，竟意外切斷手指。（大林慈濟醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2歲男童趁大人不注意，玩起剃眉刀，竟意外切斷手指，所幸媽媽冷靜處理，即時把男童和斷指送到嘉義縣大林慈濟醫院，遇到從醫以來年紀最小的斷指病人，整形外科醫師許宏達坦言過程充滿變數，經3小時顯微手術和術後每小時放血，小男童不但順利出院，3周後已能拿機看卡通，行動自如。

許宏達表示，曾遇過一些大人在工作中斷指案例，像是工廠作業不慎受傷，或菜市場攤商剁雞不慎剁斷手指等，醫治2歲以下幼童倒是頭一遭，主要是血管來到手指最後一節時已變成微血管，即使是大人都不易接合，與形成動、靜脈的血液循環，更不用說幼童血管更細微，增加手術與後續照顧的難度。

許宏達說，小男童斷指後，媽媽很鎮定，馬上幫孩子止血，並即時將斷指送到醫院，保住孩子手指未來功能正常的一線生機，還好診療時順利找到一條動脈，增加幾分復原的希望，手術中，首先清創受損與死亡的組織，然後重新釘好切斷的骨頭打好「地基」，後續接好韌帶，接著以顯微手術進行難度最高的血管和神經縫合。

許宏達指出，術後照顧同樣充滿挑戰，通常因應手指遠端找不到靜脈接合以進行血液一進一出的循環時，成人個案會拔掉指甲進行放血與給予藥物避免脹死黑掉而失去作用，至於幼童則因血量少，須避免放血過多造成休克，為此每小時利用針刺小孩的指尖放一到兩滴血，讓個案從術後隔天因血液只進不出無法循環而呈現紫色的手指，逐漸恢復正常。

許宏達說，小男童雖然聽不懂醫護人員說什麼，但治療時都能乖乖地看卡通影片，不會亂動影響放血和換藥，並建議如遇到斷指意外，盡可能以生理食鹽水清洗斷指、再用生理食鹽水濕紗布包上後放到塑膠袋中，最後在放入冰水中，並在2到6小時內送到醫院，千萬不可將斷指直接放到冰水中，將造成細胞壞死而影響後續的治療效果。