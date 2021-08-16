中央研議領振興券擬朝向不用1千元兌換方式發放，台中市長盧秀燕16日表示，市府樂觀其成，如何將此經費爭取到台中消費，是市府籌備策劃最主要目標，讓全國民眾會想將振興券用在台中。

台中市長盧秀燕今天上午出席大甲區活動中心啟用典禮受訪時指出，不應該讓人民花1千元再買振興券，市府樂觀其成。

盧秀燕表示，因振興券發放全國預算高達1千多億元，如何將此經費爭取來台中消費，振興台中的經濟，是市府籌備策劃最主要的目標，會提出非常好的對應方案，讓全國民眾會想將振興券用在台中。