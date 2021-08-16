蘇姓民眾在臉書上稱，違規停車本當不對，但員警可以直接告知我移走或是直接開單」，意指不虛偽裝成民眾檢舉。（翻攝照片／李文正台北傳真）

報案民眾違停遭開單 質疑員警偽裝民眾執法「偷偷摸摸」

北市蘇姓娃娃機業者，上月19日，因放置店中物品遭竊向警方報案，員警到場了解，蘇男將自己的黃牌重型機車停放在人行道上，數天後接到紅單，但上方寫著「民眾檢舉」，蘇想旁邊有警察，誰可以「這麼近」檢舉他，因而調閱監視器畫面，竟發現是在場員警拍攝，再聲稱是「民眾檢舉」，指員警執法「偷偷摸摸」，不過，派出所所長表示，違規事實明確，不影響後續裁罰，並非由員警拍攝。

蘇男貼文「違規停車本當不對，員警大可以告知我移走或直接開單......，但抓賊之餘，誰還會慢慢找停車位再過來，再來，他（員警）確實知道是我的車......」。

影片畫面中，蘇男與一名制服員警討論店內物品失竊，畫面中另外一名員警，舉起手機觀看，又拿起來講電話，懷疑是拍照後，再以「民眾檢舉」為由開單進行裁罰，卻被質疑執法偷偷摸摸，派出所所長表示，並非同仁拍照舉發。

士林警分局表示，蘇男違規是事實，舉發的過程並不影響事實認定，開出的紅單依然有效，將會依法裁罰。