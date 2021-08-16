南投一名18歲女子小萍（化名），與男友阿雄（化名）交往時，傳了多張裸照給對方欣賞，豈料阿雄竟然將她裸照傳給多名網友觀賞，網友再上傳到色情網站，直到有天小萍的友人告訴她，色情網站有幾張裸照很眼熟，好像是她，小萍看到截圖崩潰大哭，趕緊到警局報案，阿雄到案後坦承知道小萍的裸照被放到色情網站，事後又未與小萍和解，南投地院審理後依散布猥褻影像罪，將阿雄判刑3個月。

據了解，事發時小萍18歲，阿雄21歲，2人熱戀時，小萍未顧及後果，竟聽從阿雄的要求，拍下裸照後傳給對方觀看，沒想到阿雄卻將照片享給網友，還被網友上傳到色情網站。

不知道自己裸照被阿雄外流的小萍，直到一名男性友人告訴她，在色情網站瀏覽照片時，看到幾張照片的女孩子很像她，小萍看到友人傳來的截圖，當場崩潰痛哭，無法諒解渣男友的惡劣行徑，立即由友人陪同報警提告。

南投地檢署檢察官偵辦期間，傳喚不到阿雄，直到將他起訴才出庭。阿雄坦承，是他將照片傳出去，也知道照片被網友放到色情網站。南投地院審理後認為，阿雄將小萍的裸照透過網路傳給網友觀賞，造成小萍心理受創，蒙受恐懼陰影，犯後又未與被害人和解，因此判處有期徒刑3個月，得易科罰金。

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