華航全力衝刺貨運能量，2020年承運155萬噸貨物，較2019年成長12.8％，國際航空貨運量全球排名躍升至第5。2020年載貨量6317百萬延噸公里，較前一年成長18.4％，全球排名第10，貨量增長幅度也是前十大業者之最。

全球爭搶疫苗，華航也發揮醫藥品冷鏈國際認證優勢，成功爭取到轉口疫苗商機，近期順利完成多次新冠疫苗轉口運送，並隨全球貨運需求提升，冷鏈物流亦翻倍成長，今年 1 至 7 月華航承載之溫控櫃數量，較去年同期增加 220 ％，且後勢持續看好。

華航為全球航空貨運主力業者，也是台灣首家獲得國際醫藥品冷鏈運輸認證CEIV的航空公司，貨運團隊專業備受國際肯定，協助載運其他國家訂購的疫苗，自台灣轉運至目的地，完成多次疫苗轉口至亞洲國家的運送，在國際疫苗配送上扮演樞紐角色，執行全球新冠疫苗運輸的重要工作。

華航客貨運航網遍及全球，為確保每一段運送流程順暢銜接，為特定疫苗或藥品提供穩定、安全的溫度環境，監控冷鏈運送每個階段醫藥品所需維持的溫度，並嚴格執行溫控貨櫃採最後裝載、優先卸載及進倉，航程期間貨艙全程溫控，用最嚴謹的標準提供穩定、安全的載運環境，力求疫苗或藥品以最高品質抵達目的地。

展望下半年，華航將持續以貨運為重心，發揮21架貨機效能，搭配客機腹艙運載貨郵，積極爭取急貨及貨運加班機、包機需求。

華航表示，歐美及澳洲市場即將邁入傳統旺季、西方國家陸續解封，以及各國持續推動刺激經濟方案氛圍下，需求面看好，海轉空效應仍將持續發酵，推升航空貨運運價可望維持高檔，雖然疫情仍然嚴峻，但下半年整體營運情況將樂觀可期。