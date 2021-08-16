中華電(2412)今日宣布，與APRICOT聯盟會員共同簽訂協議，將建造一條超高速海底光纖電纜，連接台灣、日本、新加坡、印尼、菲律賓和關島等地區。

關於APRICOT海纜的策略優勢，中華電國際分公司總經理吳學蘭強調，APRICOT海纜全新的路由設計，未來將可與APG、SJC2海纜經香港、越南、泰國的路由形成更完整的東南亞國際海纜環路。我們將持續建構以環太平洋與環東南亞所構成的亞太海纜雙環，以完整海纜路由與分散，發揮雙環軸心優勢，深化國際電信服務布局，滿足客戶需求。

中華電本次參與投資的這條總長約12,000公里的APRICOT海纜，將採用最新海纜傳輸科技及全新路由，預計2024年完工啟用後，可以提供超過190Tbps的總容量，為未來5G行動寬頻、物聯網、人工智慧、虛擬實境、雲端服務與遠距視訊等打造更高速穩定的網路服務品質。

中華電5G目前的成長速度超乎預期，預估未來2~3年5G的各類服務將更趨於成熟，並帶動整體需求面大幅成長。運用投資新海纜取得之超大頻寬承載能力，將可充分展現5G高速率、低延遲、大連結的網路服務特性，為中華電進一步推升台灣在區域市場的重要地位。

中華電積極布局亞太地區國際海纜建設，近期已有亞太直達海纜(APG, 2016年)和新橫太平洋海纜(NCP, 2018年)陸續於頭城海纜站啟用。現有東南亞日本二號(SJC2)海纜正積極建設中，預計可於明年完工，其於淡水及枋山雙登陸的規劃，將有效降低單一海纜站事故風險。本次中華電信再投資APRICOT海纜，並改走菲律賓東側，穿越印尼海域直達新加坡的全新路由，將再進一步提升海纜路由分散度，強化台灣連外頻寬安全，讓海纜解決方案更為多樣化，業務發展布局更為完整。