勤美(1532)第二季營運比第一季下滑，上半年EPS 0.62元，仍優於去年同期的低點0.03元。展望第三季，隨著營建案逐步遞延入帳，第三季營運預估明顯優於第二季，第四季展望仍佳，下半年營運可望明顯優於上半年。

受惠鑄件業回溫，加上認列完工交屋營建收入較去年增加，勤美7月自結營收達17.94億元，月增81.88%，年增約85%，1~7月自結營收87.19億元，年增53.97%。

勤美第二季營收約33億元，季減約8.8%，主要是受到本土疫情升溫影響旗下營建事業的交屋進度，加上受制車用晶片供應吃緊，車用鑄件出貨走緩；由於營建入帳較少，加上鑄件產能利用率下滑與原物料上揚，單季整體獲利低於第一季，第二季每股淨利0.15元。

勤美上半年營運仍優於去年同期；勤美上半年合併營收69.18億元，年增約50%；上半年淨利2.31億元，年增約1.67倍，上半年EPS為0.62元。

展望第三季，隨著鑄件報價調漲，加上營建入帳高峰將至，法人看好，勤美下半年營運動能可望回升。

勤美下半年兩大事業鑄件與營建展望均將轉好，營建方面，勤美將於第三季、第四季認列勤耕延吉與璞真仰睦，兩案總銷超過50億元，以此估算，勤美今年營建收入將較去年的26億元翻倍。

上半年鑄件營收已突破60億元，法人看好，勤美今年鑄件營收貢獻可望達120億元以上，超越去年的100億元，下半年隨著報價調漲，毛利率也可望改善，勤美今年在車用、農機、產業機械、壓縮機訂單都看到不錯的表現。勤美下半年兩大事業看旺，營運將比上半年明顯增長，法人估公司全年EPS挑戰3元。