國內疫情趨緩，近日的本土確診數僅個位數，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今接受廣播節目受訪時證實，聯亞昨日已開審查會，詳細內容會於日下午疫情記者會中公布；另外，他也表示，台灣若連續清零長達一周，是可以考慮將疫情警戒再往下降，但觀察一周恐怕還不夠，至少要2至4周。

陳時中今（16）日接受廣播節目《寶島強強滾》中，主持人簡余晏問及聯亞EUA一事，更表示聯亞試驗主持人黃高彬也說只要EUA一過，有信心200萬劑即可出貨，提供民眾注射？陳時中證實聯亞已送EUA，並於昨日開審查會，今日於疫情記者會公布審查結果，不過聯亞是有檢驗封緘一部份，但記得量並沒到這麼大，不過生產力非常好、反應槽很大；生產量能很高。

簡余晏追問「高端及聯亞的表現，是否如預期？」陳時中則說，疫苗大家都很清楚，是戰略物資，對外購買、充足準備是很重要的事，但國內有自主能力也很重要，畢竟新冠肺炎是長期抗戰，不管在生活面、疫苗面也好，應該要能夠自己自主，「是一個戰略面的問題」，因此鼓勵國內的廠商投入這方面的研發及製造。

另外，關於疫情警戒是否有機會再降級？陳時中坦言，疫情警戒降級是大家的期望，目前確診個案已減到相當的低，雖然警戒降低，但警戒心不能降低，因此戴口罩、勤洗手是必要的。對於日常的生活，我們會想辦盡量能夠正常，不要壓力這麼大，但對於特殊的生活，大家可能需要忍耐。

陳時中解釋，非必要的生活仍須要忍耐，整體防疫上、強度是一件很重要的事，但強度夠強，防疫疲乏就容易產生，因此有益身心健康的工作，包括體育、音樂文化等，盡量讓它恢復正常，跟病毒長期抗戰才能維持比較久。不過陳時中也認為連續清零一周，是可以考慮降級，但觀察一周恐怕還不夠，至少要2至4周。

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