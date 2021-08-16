根據澎湃新聞報導，當地時間2021年8月15日夜間，阿富汗塔利班發佈消息指出，已控制位於阿富汗首都喀布爾的總統府，除傳出有不少人搭機逃離之外，也出現大批民眾在當地銀行外大排長龍急著提款的現象。

部分塔利班武裝人員在總統府對媒體表示，塔利班將對與西方國家政府和軍隊合作的阿富汗人實施大赦。當地時間8月15日， 阿富汗總統加尼在社交媒體上發文表示，塔利班15日進入喀布爾總統府時，他離開了阿富汗，以避免發生流血事件。