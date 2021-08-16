塔利班宣稱控制總統府 當地民眾銀行外大排長龍急著提款 12:482021/08/16 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 根據澎湃新聞報導，當地時間2021年8月15日夜間，阿富汗塔利班發佈消息指出，已控制位於阿富汗首都喀布爾的總統府。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據澎湃新聞報導，當地時間2021年8月15日夜間，阿富汗塔利班發佈消息指出，已控制位於阿富汗首都喀布爾的總統府，除傳出有不少人搭機逃離之外，也出現大批民眾在當地銀行外大排長龍急著提款的現象。 部分塔利班武裝人員在總統府對媒體表示，塔利班將對與西方國家政府和軍隊合作的阿富汗人實施大赦。當地時間8月15日， 阿富汗總統加尼在社交媒體上發文表示，塔利班15日進入喀布爾總統府時，他離開了阿富汗，以避免發生流血事件。 塔利班拿下阿富汗總統府 甘尼首發聲 公布逃離原因 阿富汗高官指稱 總統加尼已離開阿富汗 #塔利班 #總統府 #阿富汗 #銀行 #當地時間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 回顧美軍在阿富汗20年 陳文茜道破美國失敗原因 10:252021/08/16 政治 新華社：「喀布爾陷落」敲響美國霸權衰落的喪鐘 14:522021/08/16 兩岸 阿富汗變天 陳其邁：台海和平穩定符合美國、周邊國家利益 11:082021/08/16 政治 美國人先走 CNN：華府縮減阿富汗人撤離專機 末班機已飛走 12:552021/08/16 國際 美國請託 阿爾巴尼亞與科索沃收容阿富汗難民 04:302021/08/16 國際 因工作尚未離開喀布爾 當地中國人描述驚魂一日 13:332021/08/16 兩岸 緊跟美國的下場 陸媒：阿富汗一夜變天 留給世界的10點警示 10:362021/08/16 兩岸 美軍撤離帝國墳場 牛彈琴：阿富汗徹底變天 11:062021/08/16 兩岸 和25年前塔利班奪權不同 陸媒：這次中國做了多手準備 12:182021/08/16 兩岸 美軍撤離 大陸學者：中國不會介入阿富汗內部事務 11:172021/08/16 兩岸 拜登：不會把阿富汗戰爭 傳給下任總統 04:102021/08/16 話題觀察 兩岸熱門新聞 在喀布爾的中國人講述驚魂一日：沒想到政權垮台這麼快 - 兩岸 喀布爾「提前」易手 陸媒：反映出美國三大失誤 - 兩岸 緊跟美國的下場 陸媒：阿富汗一夜變天 留給世界的10點警示 - 兩岸 和25年前塔利班奪權不同 陸媒：這次中國做了多手準備 - 兩岸 新華社：「喀布爾陷落」敲響美國霸權衰落的喪鐘 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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