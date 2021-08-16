繼POCO在台灣市場推出5G旗艦殺手「POCO F3 5G」與4G性能怪獸「POCO X3 Pro」，滿足各價位帶用戶需求，累積越來越多POCO粉後，POCO決定趁勝追擊，推出目前市場上CP值最高的5G機 – POCO M3 Pro 5G，以超越期待的規格，帶領科技愛好者搭上5G列車。

POCO品牌致力於提供用戶真正需要的產品設計，截至2021年7月，在全球智慧型手機總出貨量超過2000萬台，且單2021年的全球總出貨量達1300萬台。今年1月POCO首度以獨立品牌之姿在台首發POCO M3，引發年輕消費者關注，創下POCO M3開賣2分鐘銷售破千台的成績，POCO品牌更在旗下僅一款手機且銷售僅10天（自1月22日至31日），一舉挺進2021年1月份台灣市場十大手機品牌，首戰即打下亮眼成績。

POCO M3 Pro 5G新機特色規格。（摘自直播影片）

POCO M3 Pro 5G搭載MediaTek 天璣700處理器，支援5G雙卡雙待，且支援目前台灣市場現行5G主流頻段，提供高速、低延遲的出色5G體驗，處理器採用7nm 工藝製程，搭載2顆主頻達 2.2GHz的 Cortex-A76大核心、6顆2.0GHz的Cortex-A55 核心以及950MHz Mali-G57 GPU，並配備UFS 2.2 快閃記憶體，釋放5G性能。為了讓用戶暢玩手遊不間斷，POCO M3 Pro 5G配備5000mAh（typ）大電量，一般使用下可提供超過兩天續航；並支援18W快速充電，可迅速為手機補足電量。

POCO M3 Pro 5G搭載6.5吋打孔螢幕，提供2400 x 1080 FHD+解析度，並具備超越同級產品的90Hz AdaptiveSync技術，可依據用戶的觀看內容，於90Hz、60Hz、50Hz、30Hz間動態切換螢幕更新率。POCO M3 Pro 5G採用Corning Gorilla Glass，可增強螢幕保護力；支援閱讀模式 3.0，即使長時間追劇、連打好幾場手遊也能保護用戶的雙眼，提供舒適的觀看體驗；內建的360° 光線感應器可偵測來自各角度的光線，並根據不同環境光源自動調整螢幕亮度至最舒適的使用狀態，減輕雙眼的負擔。

POCO M3 Pro 5G以4800萬像素AI三鏡頭相機為用戶紀錄生活；4800萬像素主相機可捕捉畫面細節；200萬像素微距鏡頭可以近距離對焦物體，呈現微觀視角；200萬像素景深鏡頭可自然模糊背景、突出畫面主體，為畫面增添層次。此外，支援AI模式、電影模式，讓用戶透過各種創意手法為生活留下美好記憶；並具備夜景模式，夜晚的精彩時光也可細膩保留。前置相機配備800萬像素自拍鏡頭，內建AI美肌功能，讓用戶隨手拍出美照。

POCO M3 Pro 5G採用3D 曲面背殼設計讓手持更方便且舒適，機背的特殊上光處理，讓機身在不同光源角度下呈現多樣的光影流動效果。配備側邊指紋感應器與人臉解鎖，單手即可輕鬆解鎖。提供活力黃、動力黑、冷酷藍三種顏色，4GB + 64GB售價為新台幣$5299元，6GB + 128GB售價為新台幣$5999元，將於8月16日下午6點起於POCO官網、PChome 24h購物POCO旗艦館、蝦皮商城POCO官方旗艦店、遠傳friDay購物與MiTCH時尚選貨電商搶先開賣。在POCO官網、蝦皮商城POCO官方旗艦店、遠傳friDay購物首購加贈品牌飛行飄帶鑰匙圈，共100個。

POCO M3 Pro 5G提供活力黃、動力黑、冷酷藍三種顏色。（POCO提供／黃慧雯台北傳真）

在POCO官網、蝦皮商城POCO官方旗艦店、遠傳friDay購物首購加贈品牌飛行飄帶鑰匙圈，共100個。（摘自直播影片）

為歡慶POCO M3 Pro 5G上市，同時迎接開學，POCO推出「POCO返校季」活動，於8月17日起至8月23日止，凡購買5G旗艦殺手「POCO F3 5G」8GB+256GB直降$500元，優惠價$12499元，領取POCO官網獨家優惠券再折$500元、「POCO F3 5G」6GB+128GB直降$500元，優惠價$10499元；4G性能怪獸「POCO X3 Pro」直降$300元，6GB+128GB優惠價$7199元、8GB+256GB優惠價$8199元；「POCO M3」4GB+128GB直降$600元，優惠價$4099元、「POCO M3」4GB+64GB直降$200元，優惠價$3799元； 入手POCO手機，輕鬆無煩惱～