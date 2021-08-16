澳洲第一大城雪梨（Sydney）今天通報COVID-19疫情以來死亡病例最多的一天；同時，數百名未配備武器國防人員加入數千名警察增援隊伍，在雪梨部分地區設置路障，執行封鎖令。

路透社報導，澳洲正經歷第3波的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，而當地疫苗接種作業緩慢，16歲以上人口僅26%完成施打，兩大城市雪梨和墨爾本（Melbourne）及首都坎培拉（Canberra）目前都在實施封鎖防疫令。

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）今天公布，過去24小時首府雪梨新增7名COVID-19患者病故，超越本月稍早寫下的單日死亡紀錄。雷吉克利安今天同時宣布，新州過去24小時有478人染疫，同樣是疫情爆發以來單日新高。

而在同時，當局宣布在雪梨部署200名軍事人員來設置路障、落實人員行動限制令。澳洲上個月部署了500名軍力協助新南威爾斯州。

雪梨為澳洲疫情重災區，7個星期的居家防疫措施未能有效遏止高傳染性的Delta變異株擴散，當局於是祭出更嚴格的封鎖令。

澳洲昨天表示，已從波蘭採購約100萬劑輝瑞藥廠（Pfizer）COVID-19疫苗，其中逾半數要提供給受創最嚴重的雪梨郊區20歲至39歲民眾。

另外，在維多利亞州首府墨爾本，當局通報21起新增本土病例，比昨天的25例減少。

墨爾本的封鎖措施如今將實施至9月2日，並將對城市內500萬居民發布宵禁措施。

首都坎培拉今天通報19起新增病例，為單日新高，封鎖防疫措施將再延長實施兩週。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100816