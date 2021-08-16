男性勃起太久小心是生殖器充血缺氧警訊！一名30多歲男子吃壯陽藥助興，結果完事後睡著被生殖器痛醒，吃止痛藥也沒用，嚇得他直奔急診，收治男子的泌尿科醫師邱鴻傑一問發現，男子勃起長達4小時，屬異常勃起，趕快拿針頭往他生殖器插進去，放出缺氧黑血，並警告若沒及時處理，這恐怕就是他人生最後一次勃起。

泌尿科醫師邱鴻傑在《醫師好辣》節目分享一則異常勃起的案例，是一名30多歲男性，過去無特殊病史，平時會吃壯陽藥助興，結果有次吃了壯陽藥做完後，睡3小時就被生殖器痛醒，一看發現生殖器還在勃起，吃止痛藥也沒有效果，發現事情不對勁，趕緊衝急診。

邱鴻傑說，到急診時男子已經勃起長達4小時，一般勃起時間超過4小時就算是異常勃起，細問之下才知道，是他吃了過量的壯陽藥，加上有在吃精神科藥物，交互作用之下所導致，由於不能再拖，醫師趕緊拿針頭插進去他的生殖器放血，抽出來全是黑色、缺氧的血液。

邱鴻傑說，男子之所以金槍不倒，是因為生殖器的血衝出去後回不來，導致缺氧，若不處理會造成海綿體纖維化，恐怕就會成為他人生中最後一次勃起。

邱鴻傑同時也分享常見的生殖器疼痛，像是射精後、解尿產生疼痛、紅腫熱痛的症狀，可能與泌尿道感染、慢性攝護腺炎有關，而有些男性運動或久站後陰囊處疼痛，則可能有精索靜脈曲張的問題。根據統計，有50至70%精索靜脈曲張的男性，精液品質會受到影響。