嘉義城隍廟捐贈社福經費提供嘉義市政府幫助弱勢。（廖素慧攝）

嘉義城隍廟捐贈經費給嘉義市政府青少年築夢計畫助學子儲蓄。（廖素慧攝）

嘉義城隍廟捐贈快篩劑，嘉義市政府將提供給身心障礙服務單位使用。（廖素慧攝）

嘉邑城隍廟慈善會16日捐贈嘉義市社福經費175萬元，協助嘉義市政府辦理「希望N次方」計畫助青少年脫貧、快篩劑、實物銀行物資等，市長黃敏惠代表接受捐贈，受助學子黃庭宜說，管理錢財太重要了，感謝市府和城隍廟教我怎麼理財。

嘉義市政府社會處辦理「希望N次方」計畫，鼓勵國三至大專院校的青少年學生每月儲蓄1000至3000元，3年期滿，市府1比1撥款給學子，並由專家上課教學生理財觀念、生涯規畫，今年進入第3年，已有50多名學子參加，學子們特別製作生日卡祝賀城隍爺表達謝意。

今年嘉商畢業、考取雲科大的黃庭宜說，感謝城隍廟的大力幫忙，讓她求學路上，金錢壓力減輕，還有輔導課程對自己生涯探索及規畫都幫助很大，還有專業老師教理財非常實用，畢竟管理好錢財太重要了。

嘉邑城隍廟今天捐贈91萬5580元作為「希望N次方」計畫經費，33萬元的快篩劑供嘉義市身心障礙服務單位防疫使用，此外，捐贈50萬元民生物資給嘉義市實物銀行，幫助弱勢家庭經濟度過疫情難關。

黃敏惠代表接受城隍廟捐贈，並回贈感謝狀給城隍廟董事長賴永川、慈善會長蘇永聰，黃每惠表示，非常感謝城隍廟對嘉義市社會福利的關注與支持，讓更多弱勢族群受惠，青少年學生親手製作卡片感謝城隍爺，這就是社會有溫情，人間有愛。