末代指考精誠中學成績亮眼。（精誠中學提供／吳敏菁彰化傳真）

末代指考受到受疫情影響延後考試，8月16日公布成績。精誠中學再次衝出黑馬，第三類科最高分是408.1分陳雁妮，可以醫科，社會組黃培華，國文、英文、數乙三科以284.55居冠，穩上心中第一志願台大法律系了，陳品羽考出276.8的高分。

今年指考精誠中學成績亮眼，第三類組五科（英文、數甲、物理、化學、生物）中最高分是408.1分，可以醫科，第二類組國英甲化物最高分是402.35分。而自然組中五科400分以上5人，375分以上的有10人。

在社會組方面，六科總分500分以上有3人，最高分565.65，社會組五科400分以上有12人。其中國文、英文、數乙三科平均超過90分的有：黃培華以284.55居冠，陳品羽考出276.8的高分。

黃培華說，學測因為數學超難翻車，只能上政大，放棄甄試，痛下決心拚指考，他認為融會貫通課本的概念是最重要的，儘管社會科被認為要靠背，但是徹底、充分理解還是最大的前提，另外輔助題目的練習，就可以拿下好成績。

校長郭伯嘉提醒今年的考生，從成績揭曉到選填志願只有3天時間，務必要善用各科累積人數及各種分數組合，找到自己的優勢科目，謹慎選填，另外今年數乙271人滿分最多，歷史科頂標創歷年新高，所以社會組的分數應該會提高不少，更要小心選填，以免高分落榜。而自然組前段考生和去年相差大約5分以內，中後段預估下降10分左右，採計物理科成績的科系下降幅度可能會更大。