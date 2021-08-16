一名89歲的吳姓老婦，昨(15日)晚間8點多，被民眾發現陳屍在愛河內，警方尚未釐清落水原因。未料相隔14小時，今天上午10時許，警方又接獲報案，在河南路與河東路口愛河內，又出現一具男性浮屍，經初步查看並無外傷，目前查出為89歲林姓老翁。
上午10時許，新興分局接獲民眾報案，表示河南、河東路愛河上有一具屍體，消防隊獲報打撈上岸後，發現死者為一名男性，初步初查無明顯外傷，警方事後查出身分，是一名89歲的林姓老翁，經通知家屬到場後，家屬並無意見，將以自殺結案。
無獨有偶，昨晚8時許，五福三路以及河東路口也發現一具女性浮屍，經查是89歲的吳姓老婦，經初步也無明顯外傷，目前警方仍在查明原因，結果上午又出現浮屍，目前已交由檢察官相驗。
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