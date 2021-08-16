通貨膨脹數據持續攀高給予美股下修的壓力，讓不少分析師認為，美股估值已經過高，年底前恐會有一波回檔，儘管如此，還是有專家認為，疫情讓美國企業採取更有效率的營運模式，企業的獲利能力將會增加，在明年（2022）年底前，標普500指數將達到5000點。

綜合外媒報導，市場研究公司Yardeni Research總裁兼首席投資策略師Ed Yardeni表示，「只要美國避免大規模的經濟封鎖，標普500指數將從目前的水準上漲12%，在明年年底前（或更早）標普500指數將達到5000點的水準。」上周五標普500指數收在4468點。

Ed Yardeni進一步說明原因，即使通貨膨脹壓力與變種病毒的威脅依然存在，但企業將採取更有效率的運作模式，確保獲利能力能保持在水準之上，「我有一個比較樂觀的想法，在未來幾年內，經濟成長率將從現在的2%提升至4%左右。」

儘管如此，Ed Yardeni仍坦言許多資產的價格相當昂貴，「通膨的影響確實存在，但我認為這是短暫的現象，只是目前還沒看到觸頂的跡象，另外，Delta變種病毒也是項隱憂，將阻礙美國經濟復甦。」

對於美股後市走向，各方看法不一，對沖基金Kynikos Associates創辦人、華爾街大空頭Jim Chanos就認為，「投機性市場出現更多危險訊號，晚進場的散戶將成為受害者，狂熱的上漲週期已讓投資者要承擔過高的風險。」