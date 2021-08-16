黑松(1234)2020年與澳洲銷量第一的譽加葡萄酒集團(Accolade Wines)攜手合作，引進三個品牌帶動去年整體葡萄酒業績成長30%，今年乘勝追擊引進8款譽加旗下「紅五星酒莊」精品葡萄酒，針對中高端精品優質葡萄酒的深化經營，可望為業績再添營運動能。

據IWSR最新資料顯示，台灣2020年靜態葡萄酒的總銷量206萬5000箱(9L)，約2478萬瓶，相較於2019年下滑6.4%。疫情的影響以低價的餐飲宴會用酒首當其衝，網路銷售酒類未開放，而「居家飲酒」則成為目前的趨勢。

去年在疫情的衝擊下，台灣的葡萄酒進口量及銷量皆下滑，唯獨澳洲葡萄酒成長，成為新世界葡萄酒中的榜首。根據財政部關務署的資料，2020年受到疫情影響，葡萄酒進口量下降7.47%，但澳洲葡萄酒卻異軍突起，不但是唯一進口量成長的國家，且僅次於法國和西班牙，年進口量2,169,961公升成為所有進口國別中的第三名，可見澳洲葡萄酒廣受國人歡迎，未來在台灣發展可期。

黑松自去年與譽加集團策略聯盟合作，持續引進旗下優質葡萄酒品牌，更帶動去年整體葡萄酒業績成長30%。今年黑松公司在代理策略上，更以拓展葡萄酒產品線為重點，尤其針對中高端精品優質葡萄酒的深化經營。（飲酒過量 有害健康）